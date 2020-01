Hola Maria José, el grup motor de l'Any Nou Xinès a Barcelona, atenent a les peticions i la sensibilitat de la comunitat xinesa que se sent profundament commocionada pel problema de salut al seu país, ha decidit suspendre la celebració que havia de tenir lloc l'1 de febrer. — Barcelona Cultura (@bcncultura) January 29, 2020

Barcelona no celebrarà finalment l'any nou xinès, que havia de tenir lloc el pròxim 1 de febrer. Així ho ha comunicat l'Ajuntament de la ciutat a través de Twitter, argumentant que els promotors de la iniciativa han rebut diverses peticions en aquest sentit a causa dels efectes del coronavirus. A banda, apel·la la "sensibilitat de la comunitat xinesa, que se sent profundament commocionada pel problema de salut al seu país".Enguany, el gegant asiàtic commemora l'inici de l'any 4718, que té la rata com a símbol. De cara als pròxims dies, els organitzadors de l'acte tenien previst organitzar una mostra gastronòmica i cultural amb espectacles, danses, cançons, arts marcials i tallers.

