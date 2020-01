VÍDEO L'Eurocambra s'acomiada del Regne Unit amb «L'hora dels adeus»

Europarlamentaris cantant «L'hora dels adeus» Foto: Europarlament

Compte enrere perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea. Aquest dimecres, el ple del Parlament Europeu ha aprovat l'acord definitiu perquè el país abandoni la UE per 641 vots a favor i 49 en contra. La votació, però, ha deixat una imatge pel record.Després de conèixer els resultats del ple, els eurodiputats s'han agafat de les mans i han cantat "L'hora dels adeus" en anglès.El divorci entre la Unió Europea i el Regne Unit serà definitiu el pròxim 31 de gener, data en què expira l'última pròrroga acordada entre el país anglosaxó i Brussel·les.Tot plegat arriba després que el partit conservador britànic, liderat per Boris Johnson, obtingués una victòria aclaparadora a les últimes eleccions celebrades al Regne Unit. Amb la majoria absoluta, Johnson va veure refermada la seva posició per tirar endavant el Brexit.

