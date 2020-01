La Fiscalia demana al Suprem que confirmi l'ordre de detenció de Puigdemont

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que confirmi íntegrament la interlocutòria del 10 de gener en què Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, va mantenir la vigència de les euroordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. L'escrit incideix en arguments que ja va expressar el ministeri públic per oposar-se al recurs de les defenses dels exiliats, que asseguraven que en el cas de Puigdemont i Comín, eurodiputats, no podien ser detinguts sense demanar un suplicatori al Parlament Europeu.La Fiscalia s'oposa també a la necessitat de plantejar més qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè aclareixi com ha d'interpretar-se la sentència que reconeixia la immunitat d'Oriol Junqueras. Segons assenyala el ministeri fiscal, "no es tracta d'interpretar normes comunitàries, sinó normes espanyoles que són objecte d'aplicació a europarlamentaris espanyols". Així, el fet de tornar a demanar una prejudicial europea "no pot ser mai una qüestió que es refereixi al dret intern".Els fiscals del procés també diuen que el president i els consellers a l'exili estan "fugits" de la justícia, fet que a parer seu justifica i fonamenta la necessitat de mantenir la mesura cautelar de les euroordres. El ministeri públic coincideix també amb Llarena en el "pronòstic de tipicitat que tanquen els fets atribuïts a cadascun dels recurrents, i destaca que els elements incriminatoris mostren solidesa en virtut de la sentència condemnatòria", del mes d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor