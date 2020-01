Lliures: El projecte per fer front a la pobresa, l'exclusió i les desigualtats a Catalunya

Actuació musical de la cantant Rosa Sànchez durant l'acte de presentació del projecte Foto: Sergi Garcia

Wendy Espinosa, presidenta de Mujeres p'alante, ha explicat les bases de la seva associació, una cooperativa que actualment ajuda a prop de 800 dones migrades a accedir a un treball digne a través de moltes formacions en l'àmbit de l'atenció domiciliària. Des de tallers de cuina fins a classes d'anglès.

Les representants de les associacions que reben el suport de Foto: Twiiter: @lliures

Marcel Mauri, David Fernàndez, Teresa Crespo i Mònica Terribas durant l'acte de presentació del projecte Foto: Sergi Garcia.

A Catalunya hi ha 11.000 persones sense sostre i sense llar i 53.000 en situació d'exclusió residencial. Més de 780.000 persones han deixat de comprar medicines o seguir tractaments i dietes per problemes econòmics, i una de cada 5 persones a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió social.Aquestes són algunes de les dades amb les quals es presenta Lliures: un projecte d' ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social), Coop57 i Òmnium Cultural per donar suport econòmic, tècnic i comunitari a mig termini a projectes que treballen per erradicar les desigualtats, la pobresa i l'exclusió social arreu del territori.Des del 2016, Lliures recull aportacions econòmiques de persones i organitzacions que es destinen íntegrament a finançar projectes com la cooperativa de treball de dones migrades Mujeres Pa'lante; l'Ateneu Popular Coma Cros, un equipament municipal gestionat de forma comunitària per la Federació d'Entitats de Salt; l'associació Escudella Solidària, que treballa per la interculturalitat i la cohesió social al barri de Santa Eugènia de Girona, o Lola no estàs sola, una associació de Nou Barris que dóna suport a dones sense llar.En un acte a la Nau Bostik de Barcelona, conduït per la periodista Mònica Terribas, s'han presentat les bases d'aquesta iniciativa social. La primera part ha estat dedicat a presentar els quatre projectes principals als quals s'està donant suport des de Lliures, i acompanyades per les actuacions musicals de la cantant Rosa Sànchez, les representants d'aquestes associacions han explicat davant els assistents la feina que duen a terme i els objectius de cara al futur.Escudella Solidària és una associació de Girona que compta amb 200 socis i sòcies que treballa per la cohesió social, la interculturalitat i la convivència al Barri de Santa Eugènia. Entre les seves activitats es troben trobades multiculturals, jocs per a la mainada, tallers de ràdio, entre moltes altres. La Rosa Garcia, representant del projecte, ha explicat que en els dos anys que porten d'activitat han pogut fer molta feina, però encara queda molt per fer.L'Ateneu Popular Coma Cros de Salt és un equipament municipal de Girona que gestiona la Federació d'Entitats de forma comunitària amb el vistiplau de l'Ajuntament, que utilitza la cultura com a motor de transformació social. "L'Ateneu s'ha convertit en un punt de trobada que es gestiona de forma participativa" ha explicat Judit Font, representant de l'Ateneu a l'acte.Un altre dels projectes que formen part de la iniciativa és "Lola no estàs sola": Una organització que va néixer amb l'objectiu d'ajudar a les dones que es troben sense llar. Julia Hernando, treballadora del local social ha explicat que "és un projecte que s'ha de mantenir en el temps i què finançament per continuar avançant."La segona part de la presentació ha estat protagonitzada pel membre de COP5 David Fernàndez, Marcel Mauri; d'Òmnium Cultural i Teresa Crespo, d'Entitats Catalanes d'Acció Social. Els tres representants de les associacions que dirigeixen aquesta iniciativa s'han mostrat molt satisfets amb la feina feta i encaren el futur d'aquest projecte amb optimisme, però insistint què queda molta feina per fer.

