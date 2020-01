Iberia ajorna tots els seus vols a Xangai per evitar el contagi del coronavirus

Iberia ha anunciat aquest dimecres la suspensió de tots els seus vols a Xangai (la Xina) davant l'amenaça del coronavirus. Així ho ha anunciat l'aerolínia en una nota després d'uns dies en què IAG (la matriu de l'empresa) estudiés la possibilitat d'ajornar la connexió Madrid-Xangai fins que l'epidèmia no s'estabilitzés.En el comunicat, Iberia assenyala que aquesta mesura es prolongarà, almenys, durant tot el mes de febrer. A banda, assegura que els clients que ja havien comprat un vol per viatjar al país asiàtic se'ls oferirà un canvi de data o el reemborsament del bitllet.A més, l'empresa apunta que "seguirà monitorant la situació provocada per la malaltia". Des del grup diuen que les seves prioritats passen per "la seguretat dels clients i treballadors".L'hospital central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid serà l'encarregat de rebre la vintena de ciutadans espanyols que encara es troben a Wuhan, la zona on s'ha originat l'epidèmia del coronavirus. Segons informa El Mundo , el Ministeri de Sanitat ha decidit que el grup residirà a la planta 22 del centre.Aquesta vintena de persones arribarà a Espanya, com a molt tard, aquest cap de setmana. Un cop arribin a l'hospital, passaran en quarantena durant 14 dies, que és el període màxim d'incubació del virus.Abans de viatjar cap a Espanya, cada un dels afectats se sotmetrà a una sèrie de proves a la Xina. Aquells que presentin símptomes de ser portadors de coronavirus no podran embarcar a l'avió i seran tractats al país asiàtic.

