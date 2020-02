Pors, enveges i acusacions creuades: el crim de la Guàrdia Urbana, a judici

Rosa Peral i Albert López, que havien reprès una relació que havien tingut, s'acusen mútuament d'haver matat Pedro Rodríguez

El comportament i les reaccions dels dos acusats després de la mort de Rodríguez va fer sospitar els investigadors del crim

La mort d'un manter el 2014 i un judici per pornovenjança, dos casos on també s'ha vist implicada, per motius diferents, Rosa Peral

Una última prova, una trucada entre els acusats, reforça la idea que el crim va ser premeditat

4 de maig de 2017. Apareix un cotxe calcinat amb restes humanes a prop del pantà de Foix, a l'Alt Penedès. En un principi, els Mossos pensen que es tracta d'un cas relacionat amb el narcotràfic però la matrícula correspon al vehicle d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona i això els trastoca la investigació. Entre les restes troben una pròtesi amb un número de sèrie que apunta en la mateixa direcció. El cotxe i les restes humanes són de l'agent Pedro Rodríguez. Començava el crim de la Guàrdia Urbana, un cas que aquest dilluns, quasi tres anys després, arriba a judici a l'Audiència de Barcelona.El crim amaga pors, enveges, fragilitats, relacions amores i acusacions creuades. Els dos acusats són Rosa Peral i Albert López, també agents de la Guàrdia Urbana, que s'enfronten a penes de 25 i 24 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Peral era la parella sentimental de Pedro Rodríguez, la víctima, però havia mantingut també una relació amb López, el seu company a la policia, i la investigació apunta que abans del crim havien reprès el contacte. El judici, que divendres va constituir el jurat popula r, haurà de determinar si Peral i López van matar Rodríguez al xalet on vivia la parella a Vilanova i la Geltrú el 2 de maig de 2017, dos dies abans que aparegués el cotxe calcinat.El mapa del cas és complex, però al centre de tot s'hi situa Rosa Peral. El periodista Toni Muñoz, que ha seguit el procediment en profunditat i el detalla en el llibre Solo tú me tendrás (Península) , explica que Peral té una gran capacitat de seducció i persuasió, i de manipular aquells que té al seu voltant. L'agent estava casada amb Rubén, la seva parella de tota la vida que havia conegut quan tenia 16 anys i amb qui tenien dues filles. Les infidelitats de Peral van acabar amb el matrimoni i quan es va produir el crim, tots dos estaven en tràmits legals. Mantenien molt mala relació i, de fet, una de les hipòtesis és que Peral i López volien inculpar l'exmarit d'ella del crim.Rosa Peral tenia una relació amb Pedro Rodríguez, però els Mossos creuen que havia reprès el contacte amb Albert López, amb qui havia estat prèviament. La investigació apunta que els dos acusats van planejar matar Rodríguez per poder recuperar la relació que havien tingut. López volia tornar amb qui havia estat la seva parella, i Peral volia alliberar-se d'una relació que l'angoixava. "Rosa Peral va arribar a portar dos anells de compromís, un d'Albert López i l'altre de Pedro Rodríguez, poc abans del crim", explicava Toni Muñoz en una entrevista de fa uns mesos sobre el cas que ara arriba a judici.Els recels i les enveges entre els dos homes eren evidents. Els dos acusats neguen el triangle amorós, però la investigació apunta que aquest seria el mòbil del crim. L'escrit d'acusació de la Fiscalia apunta que Peral i López van matar Rodríguez perquè obstaculitzava la relació que volien reprendre.Des que van ser detinguts fins que van comparèixer davant del jutge, Rosa Peral i Albert López van donar versions diferents dels fets. En la seva declaració oficial, els dos acusats s'acusen mútuament. La dona assegura que va ser López qui va assassinar Rodríguez. Segons el seu relat, ella estava amb la seva parella al xalet de Vilanova i la Geltrú amb les dues filles quan Albert López va entrar completament embogit. Ella es va amagar al pis de dalt amb les nenes, va tancar les portes i va abaixar les persianes, i va sentir diversos cops. Quan va baixar, dues hores després, no hi havia ni rastre dels dos homes, només una taca de sang a l'aparcament. El relat podria ser plausible si no fos perquè la dona no va dir res fins deu dies més tard.En una entrevista recent a RAC1 , Rosa Peral va assegurar que Albert López volia matar-la a ella i que el motiu era una "gelosia malaltissa" pel fet que s'estava plantejant casar-se i tenir fills amb Pedro Rodríguez. "No sé què hauria passat si li hagués plantat cara. Probablement m'hauria matat a mi, a tots dos, a tots quatre. Em va salvar anar a buscar les meves filles", va dir. Ella continua mantenint que no va matar la seva parella perquè l'estimava: "Si no hagués volgut estar amb ell, l'hauria deixat".I què diu Albert López? Una versió contraposada. Sosté davant del jutge que el dia de la mort de Rodríguez ell estava a casa seva i va rebre una trucada de Rosa Peral dient que havia passat una cosa i necessitava ajuda. Quan va arribar a la casa de Vilanova i la Geltrú es va robar el mort dins del cotxe, i va acceptar ajudar Peral a desfer-se del cos. L'endemà del crim van anar amb dos cotxes -el de la víctima i el seu- fins al pantà de Foix, on van cremar el vehicle amb el cadàver a dins. Admet, en aquest sentit, la seva participació com a encobridor de l'assassinat, que segons ell va cometre Rosa Peral.Les reaccions d'Albert López i Rosa Peral són el que els acaba convertint en principals sospitosos del crim. El crim es produeix el 2 de maig i el cotxe calcinat apareix dos dies després. Tots dos són detinguts el 16 de maig. Com relata Muñoz, Peral no va mostrar ni una mica compassió o tristesa quan se li va comunicar la mort de la seva parella. Quan els Mossos li demanen que els acompanyi a declarar a comissaria, ella diu que no li va bé perquè té les filles a casa (després es demostrarà que això és mentida i que les nenes estan amb els avis) i hi anirà l'endemà al matí. Aquella nit, Rosa Peral no truca a ningú tot i que li acaben de dir que han trobat la seva parella calcinada dins d'un cotxe.Tal com es desprèn de l'anàlisi dels seus telèfons mòbils, els dos acusats van estar junts els dies 1 i 2 de maig al xalet de Vilanova i la Geltrú, el dia que es produeix el crim. També van dormir junts els dies posteriors, amb una tranquil·litat que va sorprendre els investigadors, tenint el compte que, segons diuen, cap dels dos sabien on havia anat Pedro Rodríguez i podria haver tornat en qualsevol moment a la casa. Això ho confirma la primera declaració d'Albert López, que va explicar que els primers dies després del crim va a casa de Peral perquè estava molt trista i es va quedar a dormir. "Potser ja sabien que no tornaria", explica Toni Muñoz. De fet, quan els Mossos van anar a detenir López, ell tampoc va preguntar què estava passant.Determinar el mòbil del crim ha estat un dels punts clau de tota la investigació i haurà de quedar definit durant el judici. Durant la instrucció del cas es va posar sobre la taula la possibilitat que el motiu que va portar a la mort de Pedro Rodríguez era una informació que ell tenia i incriminava Rosa Peral i Albert López: la mort d'un manter el 2014 en un operatiu de la Guàrdia Urbana a Montjuïc. Peral i López formaven part d'aquella operació. La víctima va caure per un terraplè de 25 metres i va morir. El cadàver estava emmanillat.Fa dos anys, una interna de la presó que compartia cel·la amb Peral va declarar davant del jutge que l'acusada li havia confessat que ella i López havien mort Rodríguez perquè els havia amenaçat de denunciar-los per aquesta mort. Ell volia tallar la relació amb Peral i s'havia assabentat que l'enganyava amb López, i estava disposat a incriminar-lo i explicar què va passar l'agost de 2014 a Montjuïc. "Pedro mereixia morir", va dir Rosa Peral a la interna, segons va explicar el febrer de 2018Arran d'això, el cas de la mort del manter es va reobrir, però es va acabar arxivant de nou quatre mesos després donant validesa a la tesi de la mort accidental.Els advocats de la família de Rodríguez, que demanen 25 anys de presó per als dos acusats, apunten que aquest és el mòbil del crim. Segons ells, Peral i López el van matar perquè estava disposat a difondre dades que incriminaven López en la mort del manter tres anys abans.Però el cas del manter no és l'únic on ha estat implicada Rosa Peral. Poc abans de la mort de Pedro Rodríguez, la dona va denunciar un cas de pornovenjança a la Guàrdia Urbana. Un superior seu va difondre dins del cos una fotografia sexual seva i ella ho va denunciar. Els fets es remunten al febrer de 2008 però la denúncia no va arribar fins nou anys després, l'abril del 2017, poc abans del crim de la Guàrdia Urbana. En aquell cas, Peral era la víctima i l'acusat un subinspector de la Guàrdia Urbana, amb qui havia mantingut una relació. El subinspector va ser absolt per falta de proves i la sentència va arribar quan Peral ja era en presó preventiva acusada de la mort de Pedro Rodríguez.La instrucció del cas ha estat més llarga del que es preveia. De fet, una última prova, una trucada entre els dos acusats el dia de l'assassinat, ha aparegut aquesta mateixa setmana. La companyia, Lycamobile, ha trigat dos anys a respondre la petició de la jutge.Tot apuntava que el judici se celebraria la primavera o la tardor de l'any passat. Peral i López, fa més de dos anys que són en presó preventiva a l'espera d'un judici on ells dos seran els últims a declarar. Ho faran, segons el calendari de la causa, els dies 11 i 12 de març. Les tres primeres setmanes es dedicaran a escoltar les declaracions dels testimonis. Entre els citats hi ha diversos companys dels acusats a la Guàrdia Urbana, agents dels Mossos, familiars i amics, i les persones que van trobar el vehicle cremat.Un cop hagin declarat tots els testimonis, la quarta setmana de judici començarà amb una inspecció ocular del jurat popular a l'escenari del crim. Un procediment gens habitual en els judicis, però que permetrà als membres del jurat fer-se una idea de la complexitat dels fets, en el mateix lloc on es creu que van succeir. D'aquesta manera, el dilluns 24 de febrer, les nou persones del jurat popular es desplaçaran fins al Garraf. Després de la visita del jurat als llocs dels fets, a partir del dimarts 25 de febrer, es dedicaran les dues últimes setmanes a les proves pericials abans que parlin Peral i López i el judici quedi vist per a sentència.

