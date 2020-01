Buch defensa que la recepta de més policia al carrer a Barcelona «funciona»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha tret pit aquest dimecres a la comissió d'Interior del Parlament de la reducció de fets delictius a Barcelona des que el departament va impulsar a finals de juliol el seu pla Barcelona Ciutat Segura. Buch ha assenyalat la reducció dels furts i ha assegurat que tenir més patrulles als punts on s'han registrat més delictes a la ciutat "ha funcionat". La presentació del pla , que compta amb l'aval i la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, va tenir lloc el 19 de juliol i ja plantejava un increment de la presència d'agents a la via pública. També preveia reforçar les estructures de comandament de la policia catalana a la ciutat, reforçar la prevenció i el patrullatge, modificar els sistemes d'investigació contra "nous models de criminalitat", millorar l'atenció ciutadana, augmentar la coordinació dels Mossos amb la Guàrdia Urbana i actuar contra la venda ambulant, especialment la que duen a terme els manters.Els Mossos ja van anunciar aquest dilluns que des de l'aplicació del pla els delictes a la capital van descendir un 3,5% en comparació amb el mateix període del 2018 i aquest dimecres Buch ha defensat l'aplicació de la seva recepta.Buch preveu oferir públicament totes les dades en la Junta de Seguretat de Barcelona que se celebrarà aquest dijous però avui ja ha traçat el marc general. Entre altres aspectes, ha reivindicat que Interior ha destinat 384 nous agents a la ciutat -tal com reclamava l'alcaldessa, Ada Colau- i que enguany el cos ha obert dos nous processos d'oposició que permetran a la ciutat disposar de 1.500 efectius més aviat.Amb les dades a la mà, Buch ha detallat que abans de l'aplicació del pla Barcelona va registrar un augment de delictes del 7,7%. A partir de l'aplicació del pla, els fets delictius van baixar un 3,5%. L'augment del patrullatge ha augmentat un 45% i Buch ha assegurat que distribuir més patrulles on s'havia analitzat que hi havia més delictes -principalment Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí- "ha funcionat". Amb tot, Buch ha reconegut que en el global del 2019 els delictes han augmentat un 2,9% en comparació amb el 2018.El pla també ha comportat un descens de les detencions. Abans de la seva aplicació l'índex d'arrestos era del 21% i després va passar a ser del 6,4%. "No es fa menys feina policial. La policia va per davant del delicte", ha valorat el conseller.El capítol delictiu que ha registrat un descens més accentuat són els furts. Abans del pla se'n van registrar més de 79.000 i a partir de la seva aplicació n'hi va haver 54.000.L'altra cara de la moneda són els robatoris amb violència a la via pública -ha experimentat una moderació del creixement però no una reducció- i els robatoris a l'interior de vehicles.A l'hora de defensar la seva recepta, Buch ha insistit que no només cal incrementar la presència policial, sinó abordar la seguretat des del punt de vista social, urbanístic i de treball conjunt amb els agents socials. "Si no oferim res a la població vulnerable, és probable que caigui en l'activitat delictiva", ha assegurat.Buch ha conclòs la seva compareixença agraint al president, Quim Torra, que hagi deixat la convocatòria d'eleccions per després de l'aprovació dels pressupostos. "Ha fet un exercici de responsabilitat enorme", ha valorat, alhora que ha qualficat els comptes de "vitals" per als Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat.La compareixença del conseller ha tingut cert to de comiat. Buch ha assegurat que deixarà "tan ben apamat com pugui" la feina al departament per qui agafi el "relleu".

