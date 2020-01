JxCat, a ERC: «Gràcies a la generositat de Torra, tindrem pressupostos»

Junts per Catalunya considera que, si Catalunya tindrà pressupostos, és "gràcies a la responsabilitat i generositat" del president de la Generalitat, Quim Torra, i del partit que encapçala també de la mà de Carles Puigdemont. Encara que hagi estat el vicepresident Pere Aragonès qui hagi teixit l'acord amb els comuns, el president parlamentari de la formació, Albert Batet, considera que els comptes prosperaran perquè JxCat ha actuat amb "lleialtat" amb Catalunya i posant el país "per davant dels interessos partidistes i personals". Al mateix temps, ha acusat ERC d'haver impedit la unitat estratègica des del 30 de gener del 2018, quan es va suspendre el ple d'investidura a distància de Carles Puigdemont.Batet ha detallat el memorial de greuges que, sota el seu judici, acumulen per part dels republicans: el ple suspès d'investidura de Puigdemont, la falta de resposta a la sentència del Suprem i "la manera de fer valer" els 23 independentistes a Madrid amb la investidura de Pedro Sánchez. La "no defensa" de la condició de diputat de Torra, ha dit, ha estat "la gota que ha fet vessar el got" perquè ha obert la porta a què la presidència de la Generalitat sigui "qüestionada"."Nosaltres som els de la unitat. Ho diem i ho practiquem", ha dit Batet, que no ha aclarit si tornaran o no a reclamar una llista conjunta després que Torra hagi acusat els republicans de "falta de lleialtat". El dirigent de JxCat també ha precisat que dilluns no van votar per protestar per la pèrdua de la condició de diputat de Torra però que això no vol dir que ja no votin més. De fet, per complir amb l'aprovació dels pressupostos calen els seus vots, amb la qual cosa l'acte de protesta es circumscriu únicament al passat dilluns.Si bé ERC ha considerat en un comunicat que el que està fent JxCat és seguir la via que els republicans han defensat "sempre", és a dir, pressupostos i seure a la mesa de negociació amb Pedro Sánchez, JxCat ha insistit que els comptes seran possibles perquè estan actuant amb "responsabilitat", de la mateixa manera que ha assenyalat que segueixen sense tenir gaire confiança en la reunió amb el govern de l'Estat.

