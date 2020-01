Diana Riba discrepa del veto dels Verds a Puigdemont i Comín: «A Catalunya, tothom vol diàleg»

L'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, creu que l'argument dels Verds (la quarta força del Parlament Europeu on també es troba ERC) contra l'entrada dels europarlamentaris de JXCat, Carles Puigdemont i Toni Comín, al grup no és "vàlid". Després que la colíder dels Verds, Ska Keller, hagi dit que s'hi oposaven per diferències polítiques i sobre la gestió per resoldre la crisi catalana, Riba ha respost als ecologistes que "a Catalunya, de diàleg en vol tothom".A més, l'eurodiputada d'ERC ha assegurat que aquesta qüestió no ha estat el "debat central" de la discussió que ha tingut el grup aquest matí. Segons Riba, ha estat un debat "tranquil", ja que Puigdemont i Comín havien retirat la petició d'entrada abans que comencés, i en el qual alguns membres dels Verds s'han posicionat a favor de l'entrada dels eurodiputats de Junts. Els favorables, però, no eren suficients per forçar l'entrada de Puigdemont i Comín al grup a través d'una votació.Malgrat valorar "negativament" el resultat del debat, Riba ha celebrat que el grup Verds/ALE continuï "ferm i disposat a treballar i lluitar per defensar els drets civils i polítics" de Puigdemont, Comín i Oriol Junqueras.A més, l'eurodiputada d'ERC ha remarcat que espera "fermament" que el grup es posicioni contra l'aixecament de la immunitat de Puigdemont i Comín, tal com ha demanat el Tribunal Suprem. "Han pres compromisos i hi creiem fermament", ha subratllat.

