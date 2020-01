Anuncien a Barcelona una nova vacuna més assequible per curar la pneumònia infantil

La pneumònia és la primera causa de mortalitat infantil al món. La causen bacteris, virus o fongs i produeix en els infants dificultats per respirar perquè els pulmons són plens de pus i líquid. L'any passat van morir 800.000 infants al món per pneumònia, un cada 39 segons. Si no s'actua, nou milions d'infants podrien morir en la propera dècada.Tot i que alguns tipus de pneumònia es poden prevenir amb vacunes i tractar fàcilment amb antibiòtics de baix cost si es diagnostiquen correctament, desenes de milions d'infants continuen sense estar vacunats. Un de cada tres infants al món amb símptomes de la malaltia no rep atenció mèdica essencial. La desnutrició, la contaminació de l'aire i la falta d'accés a les vacunes i els antibiòtics són algunes de les causes de les morts prevenibles per pneumònia.Bassat, que ha treballat com a pediatre en països on la pneumònia és un problema greu, ha afirmat que la rutina clínica dels metges que han de respondre a les necessitats de salut en aquests entorns és "absolutament frustrant". "Sabem que són malalties prevenibles, fàcilment diagnosticables i curables i, tot i això, se'ns continuen escapant moltes vides perquè no arribem a temps", ha lamentat.El president del comitè directiu del fòrum ha comparat la crisi del coronavirus amb les morts per pneumònia per posar "perspectiva" entre aquestes dues situacions. Bassat ha contraposat que, mentre que el nou virus amb origen a la ciutat xinesa de Wuhan "és primera pàgina de tots els diaris del món" -"és un problema del que ens hem de preocupar tots", ha deixat clar-, els infants que moren per pneumònia són "absolutament oblidats". "Ningú parla d'ells. I és gran part del problema", ha constatat.Aquest congrés és el primer fòrum internacional sobre pneumònia infantil i l'organitzen l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal); Save the Children; UNICEF; Every Breath Counts; la Fundació La Caixa; la Fundación Bill i Melinda Gates; USAID, Unitaid i Gavi, the Vaccine Alliance. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assistit en l'arrancada del congrés. També hi han confirmat la participació catorze ministres de salut de diversos països africans i asiàtics.A més de la nova vacuna de més baix cost, en el fòrum també s'anunciaran compromisos polítics per part dels països més afectats per desenvolupar estratègies nacionals amb l'objectiu de reduir les morts per pneumònia.La Universitat Johns Hopkins, als Estats Units, ha desenvolupat un model segons el qual, si augmentessin els serveis de prevenció i tractament de la pneumònia, es podrien salvar les vides de 3,2 milions d'infants menors de cinc anys. A més, això crearia un 'efecte dominó' que permetria prevenir, al seu torn, 5,7 milions de morts infantils més a causa d'altres malalties, un factor que subratlla la necessitat de disposar de serveis de salut integrats.Les morts infantils a causa de la pneumònia es concentren als països més pobres del món i els qui la pateixen més són els infants que viuen en situacions de vulnerabilitat. Si es mantenen les tendències actuals, 3 milions d'infants menors de cinc anys podrien morir per pneumònia entre aquest any i el 2030. Es calcula que en la propera dècada el més probable és que el nombre de morts sigui més gran a Nigèria (1,4 milions); la Índia (880.000); la República Democràtica del Congo (350.000) i Etiòpia (280.000).Les intervencions sanitàries encaminades a millorar la nutrició, proporcionar antibiòtics, augmentar la cobertura de vacunació i impulsar la lactància materna —mesures que són claus per reduir el risc de morts infantils per pneumònia— podrien també prevenir milions de morts d'infants a causa de malalties com la diarrea (2,1 milions), la sèpsia (1,3 milions) i el xarampió (280.000).