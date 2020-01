Ara serà més fàcil identificar els antiavalots dels Mossos

El Director General, Pere Ferrer, ha anunciat que el número NOP dels agents d'Ordre Públic tindrà tres dígits menys i es durà al davant, al darrere i al casc. Una nova mostra fiscalitzadora vers la policia de Catalunya, que paradoxalment és una de les més garantistes d'Europa. — SAP-FEPOL (@SAP_MOSSOS) January 29, 2020

El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, s'ha compromès a la comissió d'Interior del Parlament a aplicar la proposta votada per la cambra el 12 de novembre i que demanava que les unitats antiavalots fossin més fàcilment identificables. Concretament, proposava que lluïssin un número d'operatiu policial (NOP) davant i darrere l'uniforme i també al casc. També que aquest fos curt i fàcil de recordar.La proposta va ser presentada pel grup de Catalunya En Comú Podem i va tirar endavant amb el suport de JxCat, ERC, PSC i CUP. Ciutadans i el PP es van abstenir.La votació es va produir un mes després que l'actuació dels antiavalots dels Mossos -i també de la policia nacional espanyola- provoqués polèmica per casos de mala praxi durant les manifestacions de protesta per la sentència del judici de l'1-O.El número d'identificació és indispensable, precisament, per analitzar casos de mala praxi policial i la proposta dels comuns va arribar després que diversos col·lectius, encapçalats pel centre de drets Humans Irídia, reclamessin la mesura. De fet, la proposta de Catalunya en COmú Podem neix a partir del treball previ fet per Iridia i Amnistia Internacional.No és la primera vegada que el departament d'Interior ha adquirit el compromís d'identificar visiblement els antiavalots, i no sempre ha complert. El 2013 l'aleshores conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ja va assegurar que els agents portessin un número d'identificació enganxat a les armilles protectores per la part de l'esquena. Tot i això, des d'aleshores el més habitual ha estat que la mesura no s'apliqués.El sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra, SAP-FEPOL, ha criticat la mesura anunciada per Ferrer, que qualifica de "fiscalitzadora".El SAP-FEPOL considera innecessària la modificació del NOP i considera que els Mossos ja són una de les policies més "garantistes" d'Europa.

