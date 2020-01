JxCat i ERC liquiden la legislatura: història d'un divorci, en deu actes

"Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final". Són les dotze paraules que ha pronunciat Quim Torra per arrencar la declaració institucional en la qual ha convocat eleccions catalanes en diferit. Abans s'han d'aprovar els pressupostos -rebran l'aval de la cambra entre finals de mar i principis d'abril-, però tot està preparat per uns comicis que seran abans de l'estiu, previsiblement entre maig i juny. Es posarà fi, d'aquesta manera, a una legislatura marcada per les polèmiques cícliques entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, immerses en una pugna per l'hegemonia que s'ha barrejat amb els efectes de la repressió. L'escó de Torra ho ha precipitat tot Entre dilluns i aquest migdia n'han passat moltes, de coses. Reunions discretes, contactes múltiples, viceoconferències, trucades, escenaris, acusacions de deslleialtat mútues. La pèrdua de la condició de diputat del president, validada pel president del Parlament, Roger Torrent, per no posar en risc votacions com la dels pressupostos va suposar el principi del final. Torra ha valorat tots els escenaris -destitució dels consellers d'ERC, degradació de Pere Aragonès com a vicepresident, eleccions immediates- però al final ha fet cas a les veus més pragmàtiques i ha prioritzat els pressupostos, com volien els consellers de JxCat, Carles Puigdemont i també els presos de Lledoners.Després d'hores d'incertesa valorant els escenaris més dràstics, ERC ha rebut amb cert alleugeriment la via d'aprovar pressupostos i anar a eleccions després. Aragonès coneixia per boca del president dimarts a la tarda que inicialment no faria canvis al Govern, però a mesura que passaven les hores i, especialment, després de la convocatòria precipitada alterant tota l'agenda, la inquietud creixia entre els republicans. En el comunicat que han emès, reivindicaven que l'aposta de Torra no deixa de ser allò que ells han defensat "sempre": que prosperin els comptes acordats amb els comuns, que s'explori el diàleg en la mesa de negociació acordada amb el PSOE i que no es posi en risc institucions com el Parlament. De fet, JxCat ja ha aclarit que seguirà votant als plens tot assumint que Torra no premerà el botó.Pensant en la cita electoral, els republicans consideren que els pressupostos i el diàleg porten el seu segell per molt que des de JxCat es digui ara que, si prosperen, és "gràcies" a Torra. Per ara, s'ha buscat evitar el cos a cos perquè consideren que no cotitza a l'alça en un moment en a les urnes s'han premiat més les estratègies de distensió que de confrontació. "Hem guanyat tres eleccions sense haver entrat al fang", reflexionen veus del partit consultades perA partir d'ara, el consell executiu farà vida per separat. Els socis prepararan les eleccions des de les respectives conselleries, superant el tràmit de governar plegats i de veure's una vegada a la setmana. Els òrgans de coordinació establerts per greixar les relacions -l'anomenat cinc per cinc, amb aquesta xifra de consellers per cada banda- no ha servit per superar les discrepàncies estratègiques. "El Govern, cap govern, no pot funcionar sense unitat, sense una estratègia comuna i compartida en qüestions fonamentals i sense lleialtat entre els seus socis", ressaltava Torra en la compareixença. Aragonès va estar 12 hores sense saber què diria el president , que va informar de la declaració institucional a les 23.33 de la nit de dimarts , quasi al mateix temps que des de Presidència es va comunicar als consellers que es canviava tota l'agenda.El vicepresident es perfila com a candidat d'ERC, i en les últimes hores ha anat a les palpentes per conèixer l'estratègia de JxCat. Torra sí que s'ha vist amb els consellers de JxCat per anunciar-los el contingut de la declaració institucional, amb un cert regust de final d'etapa, i no ha comunicat a Aragonès què pensava dir fins uns minuts abans de comparèixer davant del focus mediàtic.Els dos bàndols preparen ja els argumentaris de campanya, amb els republicans brandant el diàleg - Oriol Junqueras ho va solemnitzar dimarts al Parlament - i la consecució dels pressupostos. JxCat, sota el lideratge de Puigdemont però en plena reordenació -Laura Borràs, Elsa Artadi, Damià Calvet i Jordi Puigneró apareixen com a candidats efectius-, insistirà en atacar els republicans pel suport al PSOE i per haver abonat una "inhabilitació irregular" de Torra, com ha apuntat el president.L'ambient electoral impactarà de ple en l'inici del diàleg amb l'Estat -que va fer topar JxCat i ERC-, que arrencarà amb la reunió entre Torra i Sánchez dijous vinent a Barcelona . El Govern hi arribarà ja arrossegant els peus, amb data de caducitat i unit exclusivament per l'aprovació dels primers pressupostos en els últims tres anys i caldrà veure quin impacte té això sobre el pretès diàleg. La trencadissa no ha estat total perquè totes dues parts han volgut evitar ser els causants de decisions irreversibles."A Catalunya no es premia qui apareix com l'autor de trencar coses", reflexionava dilluns un veterà dirigent independentista. Però les cicatrius de la tardor del 2017 també han fet acte de presència. JxCat i ERC s'encaminen cap a unes eleccions en les quals es dirimirà l'hegemonia independentista després d'un trencament en deu actes.

