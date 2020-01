Òmnium denuncia que els poders de l'Estat mantenen la via repressiva

Òmnium Cultural ha denunciat aquest dimecres que els poders de l'Estat mantenen la via repressiva després que el Tribunal Suprem hagi ratificat la sentència de l'1-O i desestimat els incidents de nul·litat presentats per Jordi Cuixart i la resta de líders independentistes condemnats. El president de l'entitat ha anunciat que recorrerà la decisió al Tribunal Constitucional (TC) i sosté que, amb la decisió del Suprem, l'Estat continua situant-se fora de la legalitat internacional obviant tant la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i els dictamens de diverses organitzacions de defensa dels drets humans d'arreu del món.Cuixart esgotarà totes les vies legals per poder arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i, per això, primer haurà de presentar un recurs d'empara al TC. Segons Òmnium, la sentència del Suprem és fruit d'un "tribunal parcial i polititzat amb un biaix ideològic clar contra el dret a l'autodeterminació" i xoca amb el dret de ser jutjat per un tribunal independent i imparcial. L'entitat sosté que el tribunal va qüestionar les idees polítiques de Cuixart i també va vulnerar el dret de reunió i de manifestació. En la interlocutòria feta pública aquest migdia, Manuel Marchena rebutja aquestes acusacions.El Suprem sosté que les penes imposades -d'entre nou i tretze anys de presó- són "proporcionades" als delictes comesos, que buscaven implementar una normativa "antidemocràtica i inconstitucional" amb l'objectiu d'avançar cap a la independència. Manuel Marchena, ponent de la interlocutòria, nega també que s'hagi fet una interpretació extensiva del delicte de sedició, com sostenen els presos polítics i també entitats com Amnistia Internacional. En es seus recursos, les defenses denunciaven la vulneració del principi de legalitat per una redacció poc concreta de la sedició, però la sala rebutja aquest argument i manté que es tracta d'un delicte comprensible i plenament constitucional.

