Presó per a l'home que va disparar un camioner al Segrià després d'intentar robar-lo

El magistrat del jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut acusat de disparar contra un camioner de Vilanova de la Barca el passat dilluns a la matinada. Es tracta d'un veí del Vallès Occidental de 36 anys que està acusat de presumptes delictes d'homicidi en grau de temptativa, dos de robatori de vehicle a motor, dos més de robatori amb força, tres delictes de robatori amb violència o intimidació amb ús d'arma, d'atemptat als agents de l'autoritat, i dos de tinença il·lícita d'armes.Segons ha informat del TSJC, el detingut que compta amb nombrosos antecedents i no ha declarat. En l'auto judicial, abans del tiroteig on va resultar ferit greu el propietari d'un camió de Vilanova de la Barca, l'acusat va robar una furgoneta a Barcelona. Posteriorment, a la mateixa localitat, va robar un telèfon mòbil i altres objectes d'una empresa que posteriorment van ser trobats al mateix detingut. Pels volts de tres quarts de sis del matí de dilluns, va intentar robar el camió de la víctima, que el va sorprendre quan estava a punt de fer-ho i s'hi va enfrontar.Li va disparar tres trets amb un revòlver a l'abdomen. La víctima va ser traslladada en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida on al migdia del mateix dia va ser operat d'urgència. A la víctima encara no se li ha pogut prendre declaració pel seu estat greu, però estable. L'acusat va fugir del lloc i va abandonar el cotxe a la localitat d'Alcoletge. Allà, segons l'auto, hauria robat un altre cotxe pels volts de dos quarts de vit del matí i se'n va anar cap a la plaça Major del mateix municipi on hi havia aparcada una altra furgoneta.Hauria accedit al seu interior i va intentar robar els objectes que hi havia dins, però va ser vist pel conductor, que va anar cap a ell i aleshores el va apuntar amb la pistola i el va amenaçar dient-li que marxés d'allí o li dispararia dos trets. L'escrit judicial continua explicant que l'acusat s'hauria dirigit aleshores cap al barri de la Bordeta de Lleida on també hauria amenaçat amb la pistola al treballador d'una estació de servei. Va demanar-li tots els diners de la caixa -787 euros- i l'empleat li va entregar després que l'acusat disparés un tret a l'interior del local.Finalment, el detingut hauria fugit en direcció a les Borges Blanques, on cap a les set de matí es va aturar a la gasolinera de la Masia Salat i va ser vist per dos dotacions dels Mossos d'Esquadra. L'acusat no va fer cas quan se li va demanar que parés el cotxe i va continuar la marxa posant en perill un agent quan el va intentar atropellar. Malgrat això, el policia va aconseguir obrir la porta del cotxe de l'acusat, el va treure de dins i el va reduir. A banda de la pistola, de calibre 38, se li van trobar nombroses bales i una escopeta del calibre 12, sense cap tipus de permís.A més a més d'aquests fets, el jutge creu que l'acusat podria estar implicat amb dos temptatives de robatori amb força a dues empreses més; dos delictes de danys a dos magatzems del carrer Central; una temptativa de robatori d'ús de cotxe; i un robatori amb força d'un altre cotxe. Tots aquests fets haurien estat comesos a Vilanova de la Barca la matinada del mateix dilluns.L'acusat s'ha negat a declarar i s'ha acollit a la petició de llibertat del seu advocat, que també ha al·legat problemes psiquiàtrics i de drogoaddicció. Compta amb nombrosos antecedents penals per dilectes contra el patrimoni i consta que la darrera pena de presó que va complir va ser al juny de 2019. Les diligències es seguiran tramitant al jutjat d'instrucció 1 que és el competent per la data dels fets.

