La CUP sosté que no té sentit aprovar els pressupostos si el Govern ha «fracassat»

"Si hi ha un Govern que ha fracassat, què ens porta a aprovar els pressupostos?". La CUP ha llançat aquesta pregunta tot qüestionant la lògica del president de la Generalitat, Quim Torra, d'aprovar primer els comptes per després convocar eleccions. Els anticapitalistes han celebrat que per fi s'hagi constatat "el fracàs" de l'executiu de Junts per Catalunya i ERC, que sota el segell del "pragmatisme", asseguren, "no ha servit" ni per avançar socialment ni per aconseguir l'autodeterminació.La diputada Natàlia Sànchez ha argumentat que uns pressupostos són "la brúixola" d'un Govern i que, per tant, és una incongruència que aquests s'aprovin si després no hi ha un Govern per executar-los. A més, ha insistit, sota el punt de vista de la CUP, aquests comptes "no responen a les necessitats de les classes populars".Sobre el nou escenari que es dibuixa i després d'un executiu que ha estat la "crònica d'una mort anunciada", Sànchez ha lamentat que fins ara hagi primat la "lògica electoral per guanyar l'hegemonia política del país". El que cal, ha dit, és trencar el marc de JxCat o ERC i bastir una alternativa d'esquerres i rupturista. "El procés cap a la independència és llarg i no consisteix en qui està governant, sinó que cal teixir un espai polític que esdevingui alternativa a les dicotomies que ens han portat fins aquí", ha afirmat.La CUP ha afirmat que des del dilluns s'ha fet evident que no hi ha una estratègia "sòlida" en l'independentisme i que, si el Govern ha fracassat, ni té sentit aprovar els pressupostos ni "abocar energies i esperances" en una mesa de negociació amb el govern espanyol que consideren que no portarà enlloc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor