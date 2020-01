Collboni s'obre a buscar un lloc «alternatiu» a l'Hermitage

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dimecres que si hi ha un "veritable interès cultural" a acollir l'Hermitage s'hi pot buscar un lloc "alternatiu". Collboni ho ha dit durant el torn de preguntes posterior a la conferència feta al Cercle d'Economia, i interpel·lat sobre el fet que el consistori no autoritzi el projecte al port "Nosaltres estem a favor que hi hagi iniciatives privades culturals, és més les anem a buscar", ha afirmat, dient que tota gran ciutat té una oferta cultural privada "de primer nivell". Per això, ha insistit, si hi ha un autèntic interès "cultural" es poden buscar llocs alternatius. "No fem del lloc el tot", ha afegit. Collboni també creu que el govern municipal no ha de valorar un projecte cultural si és "privat".Aquest dilluns, l'Ajuntament va vetar el projecte per instal·lar un museu amb la marca Hermitage a la nova bocana del port, després de valorar quatre estudis sectorials sobr el'impacte el projecte cultural del museu, el seu l'impacte en l'urbanisme i la mobilitat i la seva viabilitat econòmica. Cap d'ells va resultar positiuL'informe sobre la idoneïtat urbanística del projecte, indicava també quatre possibles ubicacions alternatives: el Moll de Sant Bertran, el Parc de la Barceloneta, finals de la Rambla Prim i les Tres Xemeneies.

