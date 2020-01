Ska Keller justifica no admetre Puigdemont perquè la seva estratègia del diàleg «és diferent»

Ska Keller: "Sempre defensem una estratègia de diàleg i amb Puigdemont la nostra impressió és que la seva estratègia és una mica diferent de només optar pel diàleg"



La colíder dels Verds justifica l'oposició interna a l'entrada de l'eurodiputat al gruphttps://t.co/qeuu8yVi69 — Catalunya Informació (@Catinformacio) January 29, 2020

Carles Puigdemont i Toni Comín continuen sense grup al Parlament Europeu. Des que van debutar com a eurodiputats hi havia sobre la taula l'opció que entressin al grup parlamentari dels Verds-ALE. Aquest dimecres, però, els dos electes de JxCat han renunciat a aquesta opció per evitar majors discrepàncies internes.Els membres de la coalició tenien un debat intern des de feia setmanes i no semblava que la discussió hagués de cristal·litzar en quelcom favorable als interessos de Puigdemont i Comín. En aquest sentit, poques hores després, Ska Keller, la líder dels Verds l'oposició interna a obrir-los la porta: "Sempre defensem una estratègia de diàleg i amb Puigdemont la nostra impressió és que la seva estratègia és una mica diferent de només optar pel diàleg". Així ho ha recollit Catalunya Informació des d'Estrasburg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor