ERC respon a Torra que pressupostos i mesa de negociació és la via que «sempre» han defensat

Després d'hores sense conèixer què pretenia dir el president de la Generalitat, Quim Torra, en la declaració institucional, ERC ha emès un comunicat en el qual expressen el seu "respecte" per la decisió d'anunciar eleccions després de l'aprovació dels pressupostos. Els republicans reivindiquen que, de fet, la necessitat de fer prosperar els comptes i la posada en marxa de la mesa de negociació amb el govern espanyol és la via que "sempre" han defensat i sobre la qual s'ha bastit "un consens estratègic" que ara es materialitzarà de manera "tangible a favor del conjunt" dels catalans.ERC evita en el comunicat entrar en el cos a cos amb Junts per Catalunya. "El nostre adversari no és altre que l'Estat i la repressió amb què castiga el conjunt del moviment independentista", diu el partit, malgrat que el president Torra ha acusat els republicans de "doblegar-se" davant la repressió amb la retirada de la seva condició de diputat al Parlament.El pinyol dels republicans s'han reunit tant abans de la declaració institucional com després per analitzar la situació i consolidar un pronunciament. El partit d'Oriol Junqueras arriba a la conclusió que els passos anunciats pel president concorden amb l'estratègia que han teixit fins ara. "Remarquem que compartim les conclusions principals de la compareixença del president Torra", asseguren. I afegeixen, pel que fa als pressupostos, que cal donar "resposta als reptes i necessitats a de la ciutadania" aprovant-los en virtut de l'acord que el vicepresident Pere Aragonès ha negociat amb els comuns i que cal "activar la via política" posant en marxa la mesa de negociació amb el govern de l'Estat que els republicans van pactar amb el PSOE.L'escuet comunicat dels republicans, que ja han advertit que no faran cap roda de premsa, recull també que el seu propòsit és seguir treballant "amb lleialtat i responsabilitat", malgrat que el president Torra ha assenyalat, precisament, aquesta falta de "lleialtat" i d'"unitat". ERC també afirma que la seva estratègia serà "clara" per beneficiar el conjunt del país. "Ho farem defensant les institucions i garantint que segueixin sent una eina útil al servei de la ciutadania", conclouen.Dilluns al Parlament, la línia defensada pel partit d'Oriol Junqueras va ser la de defensar la figura del president i, al mateix temps, no exposar les votacions de la cambra a l'acció dels tribunals, motiu pel qual va anunciar que el vot del president no seria comptabilitzat en cas de materialitzar-se. De fet, Torra ha acusat Torrent aquest migdia d'haver deixat "a la intempèrie" la presidència de la Generalitat.

