Les 12 hores en què ERC no va saber res

Eren les 23.33 hores d'aquest dimarts quan saltaven les alarmes. Després d'un dia de fingida treva entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC amb els presos polítics al Parlament, reclamant la via del diàleg amb l'Estat i la preservació del Govern, la cúpula republicana acabava el dia amb l'agenda de l'endemà tancada: a primera hora, el Govern aprovaria els pressupostos del 2020 i a les 12.15 hores el vicepresident Pere Aragonès els presentaria al Parlament. "De moment, així està previst", deien durant la tarda alguns dels dirigents del partit d'Oriol Junqueras, conscients que l'ona expansiva de la trencadissa que es va visualitzar dilluns al Parlament podia alterar les previsions.I sí, enmig del temor admès en l'esfera republicana, quan faltaven 27 minuts perquè s'extingís el dimarts, una convocatòria contra pronòstic del president de la Generalitat, Quim Torra, encenia totes les alarmes. Declaració institucional a les 12.00 hores, just abans de l'hora en què Aragonès hauria d'estar protagonitzant la posada de llarg dels comptes al Parlament. La cita no només agafava per sorpresa ERC i els seus consellers, sinó també a dirigents de JxCat. L'agenda del dia saltava pels aires.Convocaria eleccions el president tot i no haver-hi unanimitat dins de JxCat? Expulsaria ERC de la coalició governamental? Es rellevaria el vicepresident Pere Aragonès? Davant la falta d'informació i de comunicació amb presidència, els rumors es disparen. A primera hora d'aquest dimecres, els interrogants seguien sent els mateixos. "No sabem res", "Ni idea", "No ens han dit res", han repetit durant 12 hores els dirigents d'ERC consultats.Davant la incertesa i enmig d'informacions publicades per alguns mitjans que apuntaven que es podien produir canvis en el Govern, el partit de Junqueras s'ha reunit a Calàbria per valorar tots els escenaris a l'espera de tenir una mínima pista del pronunciament del president. Quinze minuts abans de les dotze del migdia, l'hora assenyalada, fonts d'ERC retrataven així la situació: "ERC no sap què dirà el president Torra en la seva compareixença de les 12. Tampoc va ser avisat del canvi d'agenda i està a l'espera de conèixer el contingut de la seva compareixença". En la segona part del missatge, recollien la incomoditat amb la situació: "ERC considera que en un govern de coalició les decisions s'han de prendre de manera consensuada. Si el president pren una decisió unilateral, ERC se sentirà lliure de prendre les seves pròpies decisions".Cinc minuts després d'aquest avís, Aragonès es reunia amb Torra, quasi a l'hora límit i després que el president hagués comunicat el contingut del seu missatge als consellers de JxCat. Els minuts justos per comunicar-li que, finalment, la seva aposta seria anunciar eleccions després de l'aprovació dels pressupostos. "No ens han explicat res. Només al Pere cinc minuts abans de sortir a la compareixença", expliquen des de la seu de Calàbria. Després, el president es plantava davant dels mitjans per comunicar-ho públicament. Pressupostos i eleccions, sí. Però perquè "s'ha deteriorat la confiança amb ERC", perquè no s'actua amb "lleialtat", perquè no hi ha "unitat" i perquè s'ha deixat la presidència de la Generalitat "a la intempèrie" retirant la condició de diputat de Torra. També, l'acusació als republicans d'haver-se "doblegat" davant la repressió. Malgrat la contundència de la diagnosi i l'evident convivència trencada entre els socis, a ERC encaixen l'anunci amb un "podria haver estat pitjor". De fet, hi ha el convenciment que la via assenyalada pel president, la dels pressupostos i la de seure a la mesa de negociació amb el PSOE, és la que "sempre" han defensat ells malgrat les crítiques rebudes per part de JxCat. Així ho expressen en el comunicat -no roda de premsa- que emeten com a resposta a Torra: "És una posició que sempre hem defensat i sobre la qual s'ha bastit un consens estratègic que ara es materialitzarà de manera tangible a favor del conjunt de la ciutadania de Catalunya". Eviten entrar en el cos a cos, no es pronuncien sobre les frases més dures pronunciades pel president i prometen treballar amb "lleialtat" perquè l'adversari no és cap altre que "la repressió" de l'Estat.Al cap i a la fi, sostenen de portes endins, aquesta tarda Aragonès estarà presentant els pressupostos i la promesa d'aprovar-los entenen que passa perquè Junts per Catalunya torni a votar al Parlament. "Doncs, precisament, pressupostos i eleccions és el nostre full de ruta", deixava anar un dirigent dels comuns també després de 12 hores de desconcert.

