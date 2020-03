10 dades sobre el «boom» dels vehicles elèctrics

no vengueu motos

Per el mussol emprenyat el 3 de març de 2020 a les 09:36 0 0

el cotxe elècric en l'actualitat és un miratge: molt car, poca autonòmia (no és ni de bon tros la que ens diuen), temps de recàrrega, i molt important, la durada de les bateries que és, aprox. 5 anys i després has de comprar una nova que val la meitat del vehicle. Per no parlar del que contamina construir-les.Actualment són vehicles per a flotes urbanes o gent que molt solvent que viu en un adosat per deixar el vehicle endollat tota la nit