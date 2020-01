Una trucada, la prova d'última hora en el judici pel crim de la Guàrdia Urbana

A només dos dies que comenci a l'Audiència de Barcelona el judici pel conegut com el crim de la Guàrdia Urbana, ha aparegut una nova prova que sostindria les tesis de l'acusació i de la fiscalia sobre la planificació de l'assassinat de Pedro Rodríguez. La Vanguardia Segons ha avançat aquest dimecres i ha pogut confirmar l'ACN, la investigació ha tingut accés a una trucada entre els dos acusats, Rosa Peral i Albert Lopez, feta el dia del crim a través d'un telèfon mòbil de prepagament. Aquesta trucada ha sortit ara a la llum perquè la companyia Lycamobile ha trigat dos anys a respondre la petició que va fer la jutge durant la fase d'instrucció, on va demanar a totes les companyies els serveis que Peral i López tenien contractats.L'aparició d'aquesta nova prova reforçaria les tesis de les acusacions, ja que podria demostrar que la mort de Pedro Rodríguez va ser planificada amb anterioritat per Peral i López. Els dos acusats, agents del cos de la Guardia Urbana de Barcelona, sempre han negat tenir res a veure amb el crim i s'han llençat acusacions creuades.El que podria demostrar aquesta nova prova és que la mort de Pedro Rodríguez va ser premeditada ja que el telèfon de prepagament s'hauria comprat a l'abril de l'any 2017, uns dies abans del crim, i es va registrar a nom d'Albert Lopez, que només el va fer servir la nit en què s'hauria comès el crim, segons han informat a l'ACN fonts de l'acusació.La fiscalia demanarà que s'incorpori aquesta nova prova a la causa, durant el tràmit de qüestions prèvies del judici que comença aquest divendres amb la constitució del jurat popular.Els dos acusats s'enfronten a una pena de fins a 25 anys de presó per un assassinat amb traïdoria, ja que creuen que la víctima, Pedro Rodríguez, no va poder-se defensar.

