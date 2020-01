VÍDEO Carrizosa es refereix als consellers empresonats com a «presos polítics»

Ciutadans s'ha referit aquest dimecres als presos que dimarts van assistir a la comissió del 155 com a "presos polítics". Ho ha fet el seu portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, en la reacció a la futura convocatòria d'eleccions de Quim Torra , quan ha asseverat: "Som el grup del Parlament que va dir les veritats dilluns, l'únic grup que va estar ahir amb els presos polítics dient allò que sentia molta gent a Catalunya i som avui els que estan demanant al president Sánchez que compleixi amb els seus deures com a president d'Espanya".Carrizosa, que no ha rectificat posteriorment la seva expressió de "presos polítics", ha valorat que Torra que ha intentat "guanyar temps per atrinxerar-se a la Generalitat i a l'anterior presidència" i ha asseverat: "Ja no és president, que no faci anuncis com si ho fos". La major part de la reacció, però, l'ha dedicada a reclamar-li a Pedro Sánchez que "anul·li la reunió i cessi d'una vegada Torra" a través d'una nova aplicació del 155.Segons Carrizosa, Torra "pretén marcar els temps per decidir quan trencarà Espanya", motiu pel qual considera que Sánchez "ha de prendre la iniciativa el president d'Espanya, cessar-lo i convocar eleccions". Segons el dirigent de Cs, el seu partit i el poder judicial són els únics que defensen "la Constitució i la democràcia a Catalunya". S'ha referit, en aquest sentit, al xoc de dilluns amb Roger Torrent per cridar "delinqüent" a Torra o a l'assistència del seu grup a la comissió del 155 davant els presos polítics.

