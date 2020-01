ENQUESTA Estàs d'acord amb la decisió de Torra d'aprovar els pressupostos i convocar eleccions?

Primer pressupostos i, després, eleccions . Així serà l'últim alè de la legislatura. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut d'urgència aquest dimecres per exposar quin serà el futur immediat del Govern en mig de la profunda crisi oberta entre socis. Aprovar els comptes, que ha definit com a "projecte de país", serà el primer pas. Però just després es precipitaran uns comicis que, segons el president, han de servir per "refer la unitat" que ara no existeix per "culminar el mandat" de l'1-O. I tu, què en penses? Estàs d'acord amb aquesta decisió? Vota a l'enquesta que hi ha a continuació.

