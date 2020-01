Els comuns celebren que Torra hagi assumit la demanda d'aprovar pressupostos i anar a eleccions

Els comuns celebren que Quim Torra hagi acabat aplicant el que ells reclamaven: aprovar pressupostos i després convocar eleccions . La seva presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, va reclamar uns comicis després de l'anunci d'acord per als comptes , motiu pel qual ha destacat que, "malgrat totes les discrepàncies polítiques, el president ha assumit la realitat i ha reconegut que la legislatura ha arribat al final".Albiach ha insistit que "aquest Govern no s'aguanta, hi ha una degradació constant de les institucions i incapacitat manifesta per resoldre les preocupacions de la ciutadania". "Estem més a prop de superar les retallades i de tenir un govern progressista", ha clamat, i ha instat la ciutadania a triar si vol "repetir un passat de desgovern Torra-Aragonès i batalles o un futur verd, progressista i feminista amb els comuns".El PSC, però, no vol sentir a parlar de formar part d'un executiu amb ERC al capdavant i la portaveu dels socialistes, Eva Granados, ha asseverat que "el PSC no farà president un independentista", ja que considera que "Catalunya necessita reconciliació". Igualment, ha asseverat que "no té sentit que aprovi un pressupost que gestionarà un altre", motiu pel qual ha reclamat que es convoquin eleccions ja i s'ha compromès a que, si guanya el seu partit, aprovarà uns nous comptes "abans de l'estiu".Granados ha subratllat que "el país està paralitzat i la societat, esgotada", amb un "govern trencat i la legislatura totalment acabada". "La ciutadania ha de poder decidir qui governa el país", ha asseverat, i per això no s'ha sentit satisfeta amb l'anunci de Torra i ha opinat que "cal una convocatòria immediata d'eleccions".El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha valorat que Torra que ha intentat "guanyar temps per atrinxerar-se a la Generalitat i a l'anterior presidència" i ha asseverat: "Ja no és president, que no faci anuncis com si ho fos". La major part de la reacció, però, l'ha dedicada a reclamar-li a Pedro Sánchez que "anul·li la reunió i cessi d'una vegada Torra" a través d'una nova aplicació del 155.Segons Carrizosa, Torra "pretén marcar els temps per decidir quan trencarà Espanya", motiu pel qual considera que Sánchez "ha de prendre la iniciativa el president d'Espanya, cessar-lo i convocar eleccions". Segons el dirigent de Cs, el seu partit i el poder judicial són els únics que defensen "la Constitució i la democràcia a Catalunya". S'ha referit, en aquest sentit, al xoc de dilluns amb Roger Torrent per cridar "delinqüent" a Torra o a l' assistència del seu grup a la comissió del 155 davant els presos polítics -referint-s'hi, de fet, com a "presos polítics" En una línia similar, el diputat del PP Santi Rodríguez s'ha referit Torra com a expresident i ha lamentat que ha "perdut una oportunitat de prendre la millor decisió de la legislatura, convocar eleccions immediatament, i ha decidit "allargar l'agonia de la seva presidència". "Passarà el que ja estava previst que passés, ni s'ha fixat termini temporal", ha conclòs, ja que creu que igualment hi hauria hagut eleccions després de la sentència ferma del Govern.En tot cas, el popular ha subratllat que, des d'ara, tots els acords de govern poden ser declarats nuls i ha reclamat que Torra deixi d'actuar com a president català i a Sánchez que anul·li la reunió prevista per la setmana vinent, ja que hi "va com a representant dels independentistes, no del conjunt de catalans o del Govern". El PP, a més, ha presentat un escrit a la mesa del Parlament en què demana que iniciï la ronda de contactes que hauria de portar a la convocatòria d'un nou ple d'investidura.

