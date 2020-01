Starbucks tanca més de 2.000 cafeteries pel coronavirus

La cadena nord-americana de cafeteries Starbucks ha tancat "més de la meitat" dels 4.300 establiments que té a la Xina a conseqüència del brot de coronavirus i ha advertit que la situació al país tindrà un impacte en els seus comptes anuals, encara que ha confiat que qualsevol efecte potencial sigui "temporal".



"Actualment hem tancat més de la meitat de les nostres botigues a la Xina", va informar el responsable de desenvolupament internacional de Starbucks, John Culver, qui va assegurar que la companyia avalua cada dia la situació amb les autoritats xineses.

En aquest sentit, el director financer de Starbucks, Patrick Grismer, va reconèixer que "les circumstàncies extraordinàries" arran del brot del coronavirus a la Xina havien portat la companyia a no revisar a l'alça les seves previsions anuals, tal com pretenia inicialment, i limitar-se a mantenir les projeccions fins que disposi de més visibilitat sobre l'impacte de l'epidèmia."Ara per ara, no podem estimar de manera raonable l'impacte en el negoci", va indicar Grismer, i va assenyalar que la Xina va representar en el primer trimestre de l'exercici fiscal de la companyia prop del 10% dels ingressos globals, per la qual cosa va anticipar que "aquests esdeveniments tindran un impacte material en el segment internacional i els resultats consolidats del segon trimestre i de l'any complet".

En qualsevol cas, segons les dades actuals, el director financer de Starbucks va expressar la seva confiança que "l'impacte en el negoci sigui temporal". La nostra marca és molt forta a la Xina i la nostra confiança en la rendibilitat i el potencial de creixement d'aquest negoci no ha disminuït", va afegir.

