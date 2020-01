El Prs @QuimTorraiPla té tota la raó amb la denúncia sobre la burla de la sobirania del Parlament, arran de la decisió d’@Esquerra_ERC d treure-li l’escó. Però no entenc q tot quedi igual i no hi hagi data precisa d’eleccions. La crisi es molt profunda.Farem veure q no passa res? — Pilar Rahola (@RaholaOficial) January 29, 2020

Quan els pressupostos estiguin aprovats, hi haurà eleccions . Així ho ha anunciat aquest dimecres al migdia el president de la Generalitat, Quim Torra, en una declaració institucional d'urgència arran de la profunda crisi oberta al Govern. Pocs minuts després, a través de Twitter, Pilar Rahola n'ha fet la seva valoració.Si bé assenyala que Torra té "tota la raó amb la denúncia sobre la burla de la sobirania del Parlament", l'escriptora i periodista també remarca que no "entén" que tot "quedi igual" i que no hi hagi data precisa per als nous comicis. "La crisi és molt profunda, farem veure que no passa res", remata Rahola.

