Oques Grasses i Manel, els grups més nominats als Premis Enderrock 2020

Millor disc de pop-rock

Millor cançó de pop-rock

Millor disc de cançó d'autor

Millor cançó de cançó d'autor

Millor disc de folk

Millor cançó de folk

Millor treball de hip-hop i músiques urbanes

Millor disc de jazz i blues

Millor disc de clàssica i contemporània

Millor disc per a públic familiar

Millor artista

Millor artista revelació

Millor artista en llengua no catalana

Millor directe

Millor videoclip

Els Premis Enderrock ja tenen els seus nominats. Després de finalitzar la primera ronda de votació popular de l'edició d'enguany, ja se saben els artistes més votats i, per tant, els que passen a la segona volta de votació. Comença, per tant, la segona volta de la votació popular , que romandrà oberta fins al proper 9 de febrer. Fem públics tots els classificats en aquesta nova ronda, que està encapçalada per Oques Grasses, amb 6 nominacions, Manel amb 5 nominacions i Miki Núñez, Buhos, Rosalia i Ginestà amb 4 nominacions cadascun.A més dels Premis Enderrock de la crítica i de la votació popular, el 5 de març també es reconeixerà la tasca d'altres personalitats destacades. És el cas de, que enguany rebrà el Premi Enderrock d'Honor pels més de 50 anys de trajectòria en la cançó catalana, de, a qui se li atorgarà el Premi Enderrock a la Trajectòria pel seu talent al piano, i de Jordi Sierra i Fabra, que s'emportarà el Premi Enderrock Estrella com a escriptor pioner a parlar del rock català.La gran nit de la música catalana, que serà conduïda per Rafel Faixedas i Carles Xuriguera, ja comença a desvelar-se. La gala comptarà amb actuacions de bandes de renom del moment que acaben de treure disc.interpretarà el senzill "De veritat",oferirà un tast del segon disc amb "Amchoor",remourà el públic amb "Si tothom calla" imostrarà el so renovat amb "Ballarem". També hi seran, que cantarà "Vuit de març" ambpresentarà "Flor de fusta" ambemocionarà amb "Volves de neu"; laestrenarà en directe "Teràpia de grup", isorprendrà amb un tema del nou àlbum.A la celebració, a més, hi serà iCat, que oferirà una emissió especial de la nit i hi dedicarà el programa Independents de Josep Martín des de l'Auditori de Girona. Se sumarà a l'esdeveniment des del terreny Catalunya Ràdio, que farà l'Estat de Gràcia de Roger de Gràcia a l'Auditori, així com Rac1 en parlarà en un programa especial previ a la gala i Els40 hi tindran presència amb una selecció de la banda sonora dels premiats. Per als qui ho vulguin viure presencialment, les entrades per assistir a la cita es posaran a la venda en els propers dies.Els Premis Enderrock 2020 - XXII Premis de la Música Catalana són una producció del Grup Editorial Enderrock amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Fundació SGAE i amb el patrocini d'Estrella Damm.El diluvi - Junteu-vosEl Petit de Cal Eril - Energia FoscaGertrudis - No em dona la ganaLa Folie - Com un ocellLax'n Busto - PolièdricManel - Per la bona gentMiki Núñez - AmuzaOques Grasses - Fans del solPorto Bello - L'ull de la tempestaSmoking Souls - TranslúcidAlfred García i Txarango - "Crema la nit"Buhos - "Connectats"Ferran Palau - "Univers"Gertrudis - "Si tothom calla"La Folie - "Un nou despertar"Manel - "Per la bona gent"Miki Núñez - "Escriurem"Oques Grasses - "In the Night"Oques Grasses - "Sta guai"Smoking Souls - "Volves de neu"Àlex Pérez - IndesinenterCesk Freixas - Festa MajorDavid Busquets - InstintsGinestà - GinestàJoan Rovira - Dies millorsMaria Jacobs - InvisibleMarta Elka - Cançons de maternitat: Carme RieraMiquel Moya - IrisMireia Vives & Borja Penalba - Cançons de fer camíSandra Bautista - TrapezistaCesk Freixas - "Cercavila"David Busquets - "Sense por"Eduard Iniesta - "Pertanyo a la llibertat"Ginestà - "Estimar-te com la terra"Joan Rovira - "Sota el teu balcó"Jordi Montañez - "Praga"Mireia Vives i Borja Penalba - "Cançó de fer camí"Pol Cruells - "Posidònia"Sandra Bautista - "Mare, rema"Susannes - "Dona llavor"Aires del Montseny - Lliure albirBiel Majoral - Arasíquesí…Clàudia Cabero - AortaCriatures - PraxinoscopiEl Pony Pisador - Matricular una galeraEls Berros de la Cort - TorbMaruja Limón - Ante míMeritxell i Judit Neddermann - PresentMiquel Gil - GeometriesQuico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries - Viatge a BudaAires del Montseny - "Ball pla d'Olot"Biflats - "Hummusman"Clàudia Cabero - "Dona-Dindi"Criatures - "Terra"El Pony Pisador - "La confraria del menhir"Els Berros de la Cort - "Torb"Menut - "Terra d'argila"Meritxell i Judit Neddermann - "Prec de Nadal"Miquel Gil - "Geometries"Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries - "Canta l'illa de Buda"31 FAM - Tr3tzeCactus - RomaFok - Flama de llibertatHomes Llúdriga - PampalluguesLágrimas de Sangre - VértigoLildami - Flors mentre visquiPupil·les- - RímmelSenyor Oca - EgaTesa - RuralValtònyc - Piet HeinAlbert Carrique - AortaeAndrea Motis- - Do outro lado do azulChicuelo - Marco Mezquida - No hay dos sin tresDani Nel·lo- - Los saxofonistas salvajes Vol. IIÈlia Bastida - The Magic Sound of the ViolinRaynald Colom - The Barcelona SessionRita Payés + Elisabeth Roma - ImaginaThe Bop Collective - IaspisThe Gramophone Allstars Big Band - The Reel InfluenceXavi Torres - CuriosityAlbert Guinovart i Albert Bofill - DreamsAndreu Riera - Ficció: J. ProhensAnna Alàs i Jové & Alexander Fleischer - Legacy: Toldrà, Magrané, Montsalvatge,Mompou, FallaAyako Fujiki - FantasiaClara Peya - AA (Analogia de l'A-mort)Conjunt Atria - El viatge de CaldaraCor Jove Nacional de Catalunya - Cor Jove Nacional de Catalunya: Josep Vila i CasañasLa Fura dels Baus & Divina Mysteria - Free Bach 212Mar Serra Grup - I sempre demàQvinta Essençia - Marenzio. Madrigals2PrincesesBarbudes - La bona vidaAmbauka - De cap per avallArnau Tordera I - La màquina del tempsDàmaris Gelabert - És l'hora de l'orquestraEl Pot Petit - 10 anysLa Belluga - PaüraLa Cuca Viu - Canta Joana Raspall: BestiolesRamonets - Fes-t'ho tu mateixRikus - Cançons amb barretinaXiula - Joan Turu+Míriam Triado - Baba, no vull dormirBuhosCesk FreixasClara PeyaGertrudisLildamiManelMireia Vives & Borja PenalbaOques GrassesRoba EstesaRosalia31 FAMClàudia CaberoEl Pony PisadorGinestàMaria JacobsMiki NúñezMionaPorto BelloSusannesSuuAitanaAlfred GarcíaArnau GrisoCiudad JaraLa Sra. TomasaLágrimas de SangreLove of LesbianNil MolinerRosaliaTribadeAlfred GarcíaBuhosDoctor PratsLildamiMiki NúñezOques GrassesPorto BelloRoba EstesaRosaliaZoo31 FAM - Ferran Adrià"Buhos - "Connectats"David Busquets - "Sense por"Gertrudis - "Si tothom calla"Ginestà - "Estimar-te com la terra"Manel - "Boy Band"Manel - "Per la bona gent"Oques Grasses - "In the night"Rosalia - "Milionària"Smoking Souls - "Volves de neu"

