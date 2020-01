Mireia Boya revela que pateix esclerosi múltiple

L'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, pateix esclerosi múltiple. Ella mateixa ho explica en el seu darrer llibre Trencar el silenci , on explica la seva experiència com a diputada i com a membre de la direcció de la CUP.En el llibre també repassa la seva vida personal i aspectes com el masclisme, els moments finals de la vida de la seva mare i la detenció de la malaltia. La cupaire explica com un dia va arribar en taxi a l’hospital Clínic sense sentir-se les cames i que va estar-hi cinc dies ingressada.Boya va ser diputada al Parlament durant dos anys (2016-2017) i al febrer de 2018 va ser elegida membre del Secretariat Nacional de la CUP com a candidata independent amb 662 vots. Va dimitir del càrrec al març de 2019 després de denunciar l'assetjament d'un company de l'organització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor