Vox fitxa com a assessor l'ultra que va agredir Pablo Iglesias a la universitat

Vox fitxa com a assessor del grup parlamentari al Congrés dels Diputats Kiko Méndez Monasterio, de la màxima confiança de Santiago Abascal. És probable, doncs, que es creuï pels passadissos amb Pablo Iglesias, vicepresident del govern espanyol, a qui va agredir a finals dels noranta durant la seva etapa universitària.Méndez Monasterio va ser condemnat per atacar, juntament amb un altre membre de la formació ultra Alianza por la Unidad Nacional (AUN), un grup de joves de la Unió d'Estudiants Progressistes i d'Esquerres de la Universitat Complutense de Madrid, entre els quals hi havia l'actual líder de Podem. En aquell moment, 17 de març de 1998, Iglesias tenia 19 anys.El nou assessor de Vox, responsabilitats i sou del qual encara es desconeixen, va etzibar cops i puntades de peu entre crits de "us rajarem", "us clavarem el ganivet" o "rojos de merda". Un jutjat de Madrid els va condemnar per lesions i amenaces i van haver d'indemnitzar Iglesias i dues víctimes més del grup de joves progressistes.

