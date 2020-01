VÍDEO EN DIRECTE Declaració institucional de Torra sobre la crisi de govern

El president de la Generalitat Quim Torra compareix al Palau de la Generalitat per definir el futur de la legislatura després del xoc pràcticament irreversible entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC pel seu escó de diputat al Parlament Des de dilluns, quan es va evidenciar la trencadissa -amb els consellers i diputats de JxCat dempeus aplaudint la intervenció de Torra, molt crítica amb Roger Torrent, i els d'ERC asseguts i sense cap mostra d'entusiasme al rostre -, les reunions s'han succeït. N'hi ha hagut al Parlament -presos polítics inclosos, n'hi ha hagut al Palau de la Generalitat i n'hi ha hagut per videconferència amb la participació de Carles Puigdemont. Ara tot es troba en mans del president.

