Pressupostos i eleccions

Primer pressupostos i, després, eleccions. Aquest és l'anunci que ha fet el president de la Generalitat, Quim Torra, en una declaració institucional en la qual ha fet un dur diagnòstic de la situació: la legislatura ja no té "recorregut polític i arriba al final" perquè s'ha "deteriorat la confiança mútua" entre Junts per Catalunya i ERC. Aprovar els comptes, que ha definit com a "projecte de país", serà el primer pas. Però just després es precipitaran uns comicis que, segons el president, han de servir per "refer la unitat" que ara no existeix per "culminar el mandat" de l'1-O.Torra ha assenyalat la decisió de retirar-li la condició de diputat al Parlament de Catalunya com la gota que ha fet vessar el got i ha apuntat directament el president Roger Torrent com a màxim responsable. "Es va permetre que se'm deixés sense escó", ha afirmat tot recordant que el 4 de gener la majoria de la cambra s'havia conjurat per "plantar-se" en comptes de cedir. "Dilluns el consens no es va respectar. La presidència del Parlament va deixar a la intempèrie la presidència de la Generalitat", ha etzibat."La repressió es combat sense doblegar-se", ha subratllat tot donant a entendre que la decisió de Torrent significa tot el contrari. El discurs amb els socis republicans ha estat dur quan ha afirmat que l'executiu no pot seguir funcionant "sense unitat ni estratègia comuna ni lleialtat". Una convivència insostenible que s'ha exemplificat, ha precisat, en el fet que s'hagi obert "de bat a bat la porta a una inhabilitació exprés i irregular" de la seva figura com a president."Tothom sap com he batallat per la unitat estratègica", ha reivindicat; i per primera vegada ha reconegut públicament que aquesta pretesa unitat està "esmicolada" per decisions "no consensuades". Ara bé, conscient del preu que suposaria seguir sense pressupostos, ha advertit que no serà ell qui "trenqui" el Govern i menys encara sense tenir uns nous comptes sobre la taula que ja ha encarregat al vicepresident Pere Aragonès que presenti aquesta mateixa tarda, quan ja hauran rebut el vistiplau de l'executiu."Cal posar el país per damunt dels interessos partidistes o personals", ha insistit Torra a l'hora de defensar que tancarà files amb l'aprovació dels pressupostos. Precisament, els consellers de JxCat i també Carles Puigdemont des de l'exili s'han mostrat entre bambolines partidaris d'aquesta opció. A més dels comptes, el president de la Generalitat ha assegurat que explorarà si hi ha voluntat "real" del govern espanyol per negociar "de debò" en la reunió que mantindrà amb Pedro Sánchez el 6 de febrer. Aragonès ha conegut el contingut de la intervenció de Torra minuts abans de la compareixença. ERC no va ser informada no havia estat fins aleshores informada ni de la convocatòria ni de què diria el president. De fet, a la mateixa hora inicialment Aragonès havia de presentar els pressupostos al Parlament. Els republicans s'han reunit d'urgència a Calàbria per analitzar la situació.

