Augmenten els casos de discriminació racista i sexual atesos per l'Ajuntament de Barcelona

"Veiem i ens preocupa que el racisme continua sent principal causa, seguit de l'LGTBIfòbia", ha valorat el regidor de Drets de Ciutadania, en la roda de premsa de presentació del balanç. "L'OND ha treballat el 2019 de manera més completa, no recorrent només a la via penal o l'administrativa sancionadora, sinó a la mediació i la intermediació que ens permeten generar consciència i cultura de respecte als drets humans", ha afegit.



Dels 228 expedients oberts el 2019, 126 han acabat als tribunals, sumant una vintena de denúncies, atencions jurídiques, notes jurídiques i informes jurídics. L'Ajuntament s'ha personat en dos casos com a acusació popular.



Per la resta, s'han fet 105 actuacions d'orientació, suport i apoderament, 65 coordinacions i derivacions a altres serveis, 39 atencions psicosocials i 56 intermediacions i mediacions.



Pel que fa a l'àrea formativa, un total de 1.138 persones han participat a les sessions i tallers organitzats per l'OND.



Carta al governador del Banc d'Espanya



Un dels casos de discriminació racista atesos per l'OND afecta una barcelonina d'origen nigerià que ha intentat obrir un compte bancari en sis entitats. Tots els bancs li han denegat la possibilitat de fer-ho, utilitzant de pretext la llei contra el blanqueig de capitals. "Hem adreçat una carta al governador del Banc d’Espanya perquè emeti una instrucció a les entitats financeres perquè aquestes situacions no es donin més", ha dit Serra.



A banda d'aquest cas, l'OND ha registrat set casos més de bacns que s'han negat a obrir comptes a persones per raó del seu origen.



L'OND també ha registrat actes de discriminació racista en comunitats de veïns així com tres identificacions policials per perfil ètnic, aquelles que es fan només pel color de pell de la persona identificada.



LGTBIfòbia a tot arreu



Les xifres de l'OND detallen que els 30 casos d'LGTBIfòbia registrats s'han produït en multitud d'àmbits. Des d'escoles, passant per comunitats de veïns, fins a administracions públiques o llocs de treball.



S'han registrat tractes vexatoris, insults i agressions, algunes d'elles al transport públic. De fet, el col·lectiu LGTBI és el més afectat per les 21 discriminacions registrades al metro i l'autobús per l'OND durant el 2019.



L'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona (OND) ha obert 228 per casos de discriminació el 2019. La xifra representa un lleuger augment respecte del 2018, quan se'n van obrir 224. Del total de casos registrats l'any passat, un 43% estaven relacionats amb el racisme i la xenofòbia i un 22% amb l'orientació sexual i la identitat de gènere.En xifres absolutes, els casos de racisme i xenofòbia van ser 98, mentre que el 2018 n'hi va haver 85. Sobre la discriminació sexual, el 2019 hi va haver 50 casos, 30 d'LGTBIfòbia. La discriminació per motius de discapacitat és la tercera causa amb més atencions registrades (8%), seguida per la discriminació per motius de salut (6%) i per raó de gènere (5%).En el 32% dels casos atesos els afectats han vist vulnerada la seva integritat moral mentre que el 14% són referents a la discriminació a l'hora d'accedir a serveis. La discrminació que ha afectat la integritat física de les persones representa un 9% dels casos.

