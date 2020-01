​Primer implant a l'Estat d'una pròtesi en 3D a un home que portava 10 anys sense usar la mà

L'Hospital Universitari de la Ribera, a Alzira (la Ribera Alta), s'ha convertit en el primer centre sanitari de l'Estat en implantar una pròtesi impresa en tres dimensions per substituir l'os escafoides fracturat del canell d'un pacient.Gràcies a la intervenció, el pacient podrà recuperar la mobilitat de la seva mà després de deus anys sense poder-la moure. La impressió, realitzada en tità, reprodueix amb precisió la funció de l'escafoides lesionat.Aquest home, de 40 anys, patia des de 2009 una lesió a la seva mà esquerra, que li havia fet perdre progressivament la mobilitat i força del canell, segons detalla la conselleria de Sanitat valenciana en un comunicat. Per tant, "sense aquest implant biònic, la lesió hauria requerit soldar diversos ossos, el que es coneix com artrodesis, fins al punt de perdre per complet la mobilitat de la mà", ha destacat Luis Aguilella, facultatiu del servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdia de la Ribera.Amb l'implant es va canviar l'escafoides danyat per a què, junt amb la resta d'ossos, actués en el moviment del canell, recuperant l'ús quotidià i natural de l'articulació. El projecte de planificació i reconstrucció de la pròtesis va ser desenvolupat per l'empresa espanyola Avamed Synergy, els enginyers biomèdics de la qual van treballar amb el doctor que liderava l’operació.La pròtesis havia de tenir un seguit d'orificis distribuïts estratègicament per fixar-la als altres ossos mitjançant un tendó extret de l'avantbraç del pacient en la mateixa operació quirúrgica. Tot plegat, va suposar un treball de revisions i perfeccionament proper als tres mesos.L'implant va precisar una complexa cirurgia de dues hores.

