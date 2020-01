VÍDEO Un dels advocats de Vox al judici de l'1-O mostra la seva cara més radical sobre l'homosexualitat

Hoy un concejal de Vox hablando sobre homosexualidad acaba de decir en el Ayuntamiento de Madrid "pierda toda esperanza en convertir a mis hijos en enfermos como ustedes" #Ascazo pic.twitter.com/vtETvMfXTL — Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) January 28, 2020

Pedro Fernández, regidor de Vox a l'Ajuntament de Madrid i un dels dos advocats que va representar la formació d'extrema dreta en el judici de l'1-O al Tribunal Suprem, ha titllat els integrants de Más Madrid de "malalts" en un debat sobre la polèmica mesura del pin parental.Des de la tribuna, Fernández els exigeix que "apartin les seves mans brutes" i els seus "desitjos marxistes i sexuals" del seu fill i els adverteix que perdin "tota esperança" d'adoctrinar en aquest sentit els més petits a l'escola.La mesura catalogada com a pin parental per part de Vox té com a objectiu que els pares puguin prohibir l'assistència dels seus fills i filles a activitats escolars. El partit de Santiago Abascal n'ha fet un cavall de batalla del seu programa, sobretot per evitar que els alumnes assisteixin a tallers o activitats de diversitat o educació sexual.

