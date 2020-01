L'equip de futbol de Wuhan, ciutat d'origen del coronavirus, aterra avui a l'Estat

L'equip de futbol de Wuhan, ciutat xinesa on s'ha originat el coronavirus, que ja ha causat la mort de 132 persones i més de 6.000 afectats, aterra aquest dimecres a Màlaga. El club té previst passar-hi més de dues setmanes, fins al 14 de febrer, per fer un stage de pretemporada. El conjunt juga a la primera divisió de la Xina.Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, ni jugadors ni equip tècnic presenten cap símptoma del virus, que té un període d'incubació d'entre dos i 14 dies . L'equip va abandonar Wuhan a principis d'any i, des de llavors, sempre segons la versió oficial, s'ha entrenat a més de 1.000 quilòmetre de la zona zero.Des de Sanitat s'assegura que no hi ha risc per a la població andalusa. Per prevenció, però, s'ha dissenyat un dispositiu excepcional de Sanitat Exterior per avaluar els membres de l'expedició quan toquin terra espanyol.

