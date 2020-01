Els agents rurals troben un exemplar de silur al Parc Natural del Montseny

Localitzem un exemplar de silur aigües avall de la presa de Vallforners a Cànoves i Samalús.

Va ser arrossegat fora del pantà com a conseqüència dels aiguats.

Es tracta d'una espècie exòtica invasora de la que es desconeixia la seva presència al Parc Natural del @montseny . pic.twitter.com/TVPIFc1HRK — Agents Rurals (@agentsruralscat) January 28, 2020

Els dies posteriors al temporal Gloria continua portant sorpreses. I no pas solament pels danys quantiosos en tots els sentits que han afectat tota la zona del Montseny i que tardaran en poder tornar a la normalitat.En aquest sentit, els agents rurals han comunicat aquest dimarts 28 de gener que han localitzat un exemplar de silur aigües avall de la presa de Vallforners a Cànoves i Samalús.Es dona el cas, com han dit els agents rurals, que es tracta d'una espècie exòtica invasora i que fins avui se'n desconeixia de la seva presència al Parc Natural del Montseny.Els silurs són peixos molt grans i que en ocasions superen els dos metres de llargada. Més enllà de la seva mida el problema és la seva agressivitat.Aquest peix invasor va ser importat l'any 2000 a Osona, al pantà de Sau, segons sembla, per una iniciativa adreçada als tour-operadors alemanys. I és que a banda de ser un reclam turístic per practicar la pesca, també és molt preuat pels immigrants de països de l'est que el pesquen per menjar-se'l.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor