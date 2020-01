Entra a robar en una casa, el sorprenen a l'interior, s'amaga darrere el llit i acaba detingut

Detenció de pel·lícula... d'humor. Els Mossos d'Esquadra han arrestat un home que havia entrat a robar en una casa de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Els agents el van enxampar in fraganti poc després de veure'l entrar al domicili a través de les càmeres de videovigilancia.En adonar-se de la presència dels policies, que es van trobar les llums exteriors enceses i el marc de seguretat metàl·lic forçat, el lladre va decidir amagar-se darrere d'un llit en una de les habitacions de la casa, situada en una urbanització.Sobre el llit on es va amagar l'home hi havia el tornavís amb el qual havia forçat la porta i en una butxaca van trobar una càmera que havia robat. El detingut, que té més de 15 antecedents per delictes similars, està en presó preventiva.

