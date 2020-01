Els trets que defineixen el nou Seat León, l'aposta de l'empresa a Martorell

Gran evolució en el disseny



El nou Seat León llueix una gran evolució en el disseny en comparació del seu predecessor, amb un nou concepte, tant exterior com a l'habitacle, que aporta una major presència i caràcter. Així mateix, es veu reforçat per unes proporcions millorades i un frontal més definit, així com per les seves línies més suaus.



El nou León il·lumina el camí en el segment amb una innovadora tecnologia d'il·luminació que inclou llum ambiental envoltant, llum del darrere que recorre tot l'ample de la carrosseria, llums intermitents dinàmiques, fars full LED i llums de benvinguda.



Àmplia gamma de motors



El León de quarta generació augmenta la seva eficiència amb una gran gamma de motors molt avançats: disposa de versions de gasolina (TSI), diesel (TDI), gas natural comprimit (TGI), micro híbrid o 'Mild Hybrid' (ETSE), i híbrid endollable PHEV (eHybrid).



El primer cotxe totalment connectat de Seat



El nou León és el primer automòbil completament connectat de Seat: connectivitat dins el vehicle (full link que inclou Android Auto i AppleCarPlay sense fil; funcions i serveis en línia) i connectivitat fora del vehicle (Seat connect).



Preparat per al futur



El nou Seat León està preparat per al futur. Basat en la plataforma MQB Evo, la quarta generació del León és el producte més innovador mai creat per la marca: el primer cotxe totalment connectat, amb sistemes d'assistència a la conducció d'última generació i tecnologies híbrides, preparat per al que li ofereixi el futur.



El Seat més segur



El nou León combina alguns dels sistemes més avançats d'assistències a la conducció, que agrupen els assistents fins ara coneguts amb grans innovacions que milloren la seva funcionalitat, com són el control de creuer adaptatiu predictiu, l'assistent d'emergència 3.0, l'assistent de viatge i l'assistent lateral i de sortida. Així, ofereixen una protecció òptima en tota classe de condicions i el converteixen en el vehicle més segur mai creat per la marca.



La clau de la practicitat



El model amb més èxit de Seat és encara més pràctic. L'augment de les dimensions, tant en la versió de carrosseria cinc portes com en el familiar Sportstourer (respectivament, 86 mm i 93 mm més de llargada que fa a la tercera generació), permet gaudir d'un major espai en els seients posteriors i d'una major capacitat al maleter del Sportstourer. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

La companyia automobilística Seat ha invertit més de 1.100 milions d'euros en el nou model del Seat León, presentat aquest dimarts a les instal·lacions de Martorell. Aquesta gamma va ser la més venuda a Espanya el 2019 per cinquè any consecutiu, amb 35.847 vehicles. A escala global, la companyia ha venut 2,2 milions d'unitats durant les tres generacions anteriors."El Seat León és el nostre model més venut i volem continuar amb la seva gran trajectòria", ha assegurat el president en funcions i vicepresident de Finances i IT de Seat, Carsten Isensee. En termes generals, la companyia ha anticipat un 2020 marcat per la moderació del mercat europeu i la legislació per reduir les emissions."L'any passat no vam veure un creixement en els motors del mercat europeu, i aquesta tendència seguirà", ha afirmat el vicepresident executiu comercial de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths. En segon lloc, el directiu s'ha referit a les necessitats de complir amb les emissions com un "repte per a la indústria" i ha parlat de la "incertesa" dels compradors davant aquesta situació."Hi haurà canvis, però estem molt ben preparats, amb sis cotxes elèctrics", ha assegurat Griffiths. Preguntat sobre si seria el nou conseller delegat de la companyia, el directiu ha tirat pilotes fora. "Jo segueixo sent vicepresident executiu comercial i conseller delegat de Cupra", ha assegurat. Griffiths ha manifestat sentir-se "molt feliç" i estar "molt motivat" amb el projecte.Aquestes són les característiques del nou vehicle: