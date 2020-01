Puigdemont i Comín renuncien a formar part dels Verds al Parlament Europeu

Carles Puigdemont i Toni Comín renuncien a formar part del grup dels Verds-ALE al Parlament Europeu. Els dos eurodiputats de Junts per Catalunya (JxCat) han comunicat en una carta adreçada als co-líders del grup, Ska Keller i Philippe Lamberts, que retiren la seva petició d'accés per les "serioses discrepàncies" internes que estava causant."L'últim que voldríem és entrar en un grup després d'un procés que hagi pogut causar serioses discrepàncies entre alguns dels seus membres, i que la nostra acceptació sigui un element de discòrdia en un espai polític al qual ens sentim molt propers i al qual ens sentim vinculats", diu el text, en el qual també apunten que la retirada de la candidatura "en cap cas" és un "rebuig" al projecte polític del grup.Després que ERC, que forma part d'ALE, obrís la porta a Puigdemont i Comín, l'entrada dels dos eurodiputats creava reticències entre la direcció dels Verds. Estava previst que les dues parts es reunissin de nou aquest dimecres per abordar-ho.Amb 74 eurodiputats, els Verds-ALE són la quarta força política a l'Eurocambra, però amb la sortida dels britànics aquesta setmana perdran una desena de membres.

