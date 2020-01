A presó un home de Reus acusat de ser un «cibersoldat» de Daesh

L'operatiu ha comptat amb la col·laboració de l'Europol. Com a part de l'actuació es va detenir una altra persona, que després de prestar declaració va ser posada en llibertat, i hi va haver dues entrades i escorcolls en habitatges.Pel que fa a l'home que ha ingressat a la presó, la policia espanyola el considera un "cibersoldat", i afirma que havia dut a terme un procés "fort" d'autoadoctrinament i difusió "massiva" dels postulats de l'organització terrorista a través d'Internet. En aquest sentit, els agents subratllen que el detingut tenia més de 25.000 seguidors a través dels diferents perfils de xarxes socials que gestionava, tant oberts com tancats.Un altre fet que destaca el cos policial, és que l'home s'havia instruït sobre com prendre mesures de seguretat per evitar que els missatges que difonia poguessin ser detectats per la policia. Feia un control "rigorós" dels grups d'assignació que gestionava a les diferents plataformes virtuals i havia aconseguit una relació de "jerarquia" amb els diferents administradors per supervisar-ne l'activitat.Tot i aquestes precaucions, la policia afirma que, des del principi de l'activitat a les xarxes, ha pogut constatar que el to radicalitzat de les seves publicacions havia anat augmentant, fins al punt "d'arribar a justificar públicament la jihad i les accions terroristes de Daesh".A més, el cos de seguretat dona per fet que havia contactat amb altres detinguts en operacions anteriors contra el terrorisme jihadista, com per exemple una persona detinguda a Colòmbia captada per Daesh que tenia previst atemptar amb explosius a Bogotà contra con bar on acudia personal de l'ambaixada dels Estats Units.Per tot plegat el cos policial considera que amb la detenció d'aquest individu "s'anul·la una amenaça greu per a la seguretat nacional".