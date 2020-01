En mans de Torra

Palau de la Generalitat. Dotze del migdia. Són les coordenades de la declaració institucional que farà el president Quim Torra per definir el futur de la legislatura després del xoc pràcticament irreversible entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC pel seu escó de diputat al Parlament . Des de dilluns, quan es va evidenciar la trencadissa -amb els consellers i diputats de JxCat dempeus aplaudint la intervenció de Torra, molt crítica amb Roger Torrent, i els d'ERC asseguts i sense cap mostra d'entusiasme al rostre -, les reunions s'han succeït. N'hi ha hagut al Parlament -presos polítics inclosos, n'hi ha hagut al Palau de la Generalitat i n'hi ha hagut per videconferència amb la participació de Carles Puigdemont. Ara tot es troba en mans del president.A la declaració institucional, Torra hi arriba havent conegut les opinions dels diputats, consellers i dirigents de JxCat. Les eleccions anticipades immediates que van planar dilluns sobre la cambra catalana, opció que prenia cos dins l'entorn més immediat del president, han estat frenades tant per Puigdemont -que no n'és partidari- i també pels presos de JxCat. Jordi Turull i Joaquim Forn, per exemple, van renyar ahir la seva formació i ERC per la imatge de desunió del ple de dilluns, i van instar a recuperar la unitat. Forn, per exemple, va recordar que portava 27 mesos a la presó i que aquests episodis desgastaven l'independentisme. L'entorn dels exconsellers privats de llibertat certificava ahir contactes amb el president, tal com va explicar NacióDigital al vespre Què pot passar a partir d'ara? Ningú ho sap del cert, i hi ha una sèrie d'escenaris que estan damunt la taula. Un d'ells, ben vist a ERC -que no estava assabentada de l'hora de la declaració institucional, segons fonts republicanes-, és que Torra posi data a les eleccions catalanes però que no siguin d'aquí a dos mesos, sinó en un termini de temps que permeti aprovar els pressupostos de la Generalitat. Dins de JxCat existeixen veus de pes -inclòs Puigdemont- que han apostat per prioritzar els comptes, perquè des del 2017 que no se n'aproven uns i suposen incrementar en 3.070 milions d'euros la despesa social . El vicepresident Pere Aragonès tenia previst presentar-los avui.La reunió del Govern estava prevista per les 9.30, horari habitual, però el canvi en l'agenda -comunicat a les 23.33 del vespre- fa que la cita salti a les tres de la tarda. En teoria, els comptes s'havien d'entrar al Parlament a les 11.45, i després hi havia prevista una sessió informativa per detallar ingressos i despeses. ERC atorga una importància cabdal als comptes -els ha pilotat via Aragonès, que els ha pactat amb els comuns- i els considera prioritaris. Dins de JxCat, la majoria de fonts consultades insisteixen que no es poden "permetre" ser considerats en l'electorat com la formació que va impedir-ne la tramitació i la seva aprovació a la cambra.Ja des del moment en què es debatia la resposta institucional a la sentència del Tribunal Suprem, una remodelació del Govern estava damunt la taula. Fins i tot es va especular amb un canvi de peces quan s'acostava la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que va acabar inhabilitant Torra el 3 de gener per la pancarta del llaç groc i la sentència per desobediència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ara aquesta remodelació té defensors importants dins de JxCat, consellers inclosos, alguns dels han defensat fer fora ERC de l'executiu i seguir la legislatura sense el soci actual.Aquest seria un escenari que complicaria l'aprovació dels comptes, perquè els comuns han pactat els números amb ERC i disposen de molta menys sintonia amb el partit del president. Els republicans consideren que, per sobre de la crisi entre socis, el Govern hauria de tancar files amb els comptes abans de pilotar la convocatòria electoral. A més, descarten l'opció de sortir del Govern. "A Catalunya, qui trenca és sempre qui ho paga car", afirma un dirigent d'ERC, que argumenta que seria contraproduent en termes electorals ser els protagonistes de la fi de la legislatura.En l'horitzó, a banda, hi apareix la reunió entre Torra i Pedro Sánchez, programada pel 6 de febrer -dijous vinent- a Barcelona. Es tracta d'una cita clau per posar en marxa una mesa de diàleg entre governs que perilla en funció de quin sigui el desenllaç a Catalunya. Els sectors més pragmàtics de JxCat insisteixen que no es poden prendre decisions "irreversibles" abans d'aquesta trobada al més alt nivell institucional i que serà la primera des de la cimera de Pedralbes del desembre del 2018 . El futur de la legislatura, més que mai, es troba aquest dimecres en mans de Torra, que aquesta setmana podria desplaçar-se a Waterloo per abordar la situació amb Puigdemont.

