Andalusia crearà una delegació a Catalunya per atraure empresaris farts de l'independentisme

El president andalús, Juanma Moreno, ha anunciat aquest dimarts al ple del parlament d'Andalusia l'obertura d'una delegació de la Junta a Barcelona per donar suport a la cultura andalusa a Catalunya i obrir una línia per atraure els empresaris catalans que busquen nous territoris per invertir davant la "difícil situació creada per l'independentisme en aquesta comunitat".Moreno ha fet aquest anunci en la seva compareixença a petició pròpia en un ple extraordinari per fer balanç del seu primer any al capdavant de Govern andalús, durant la qual ha expressat la voluntat d'estar "més presents" a Catalunya davant iniciatives com una taula bilateral entre el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya "són oxigen polític per al desafiament independentista".La futura Delegació de la Junta a Barcelona també estarà "al servei de la creació d'ocupació" en una doble via, treballant per "enfortir i ajudar els emprenedors andalusos amb interessos a Catalunya" i a més "obrir una línia per atraure els empresaris catalans que busquen nous territoris per invertir davant la difícil situació creada per l'independentisme en aquesta comunitat perquè Andalusia és una gran alternativa econòmica i empresarial".En aquest sentit, el president de la Junta ha recordat que "Andalusia ja va patir l'intent de desigualtat de tracte i la unitat dels andalusos va ser l'únic que ho va evitar" i al fil d'això ha al·ludit a el 40 aniversari del referèndum del 28 de febrer a què Andalusia va dir sí a la iniciativa autonòmica, "una conquesta històrica en la qual no hem de retrocedir"."Tingueu la tranquil·litat que no serà mai una ambaixada perquè mai es produirà aquesta independència i perquè a més la comunitat més poblada i important d'Espanya exercirà també la seva influència per respectar la integritat territorial de país", ha dit Moreno a Alejandro Hernández de Vox, qui li ha preguntat per aquesta futura delegació.El president ha indicat que, de fet, aquesta delegació ja va existir en una etapa dels anteriors governs socialistes, però que es va tancar, tot i que desconeix les raons. Ha apuntat que la Junta d'Andalusia segueix mantenint una propietat a la ciutat de Barcelona, ​​que és on es va a instal·lar la delegació, de manera que ni tan sols caldrà fer una inversió.Ha insistit que aquesta delegació respon a una reivindicació històrica de tots els col·lectius andalusos, que durant uns anys van tenir el suport de la Junta, però que tristament ja no ho han tingut en els darrers anys, precisament quan s'ha intensificat la situació per culpa de l'independentisme.Juanma Moreno ha assenyalat que la Junta, amb aquesta delegació a Catalunya, no va, en absolut, "amb un ànim de confrontació, sinó amb una ànim de col·laboració i de protegir el patrimoni cultural dels andalusos que viuen a Catalunya i que estan en el seu dret de sentir orgull per la seva llengua i la seva cultura ".

