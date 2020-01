Les cinc pel·lícules imprescindibles de Fellini

"Hem de viure fora de les passions, dels sentiments. En l'harmonia de l'obra d'art aconseguida. En aquest ordre encantat. Hauríem estimar-nos tant com per viure fora del temps". Sota aquestes frases plenes de sentiment es lamentava Marcello Rubini, el personatge interpretat per Marcello Mastroianni a La Dolce Vita. L'obra va ser escrita i dirigida per un dels genis més destacats del cinema mundial, segurament el més influent del cinema italià. Federico Fellini hauria celebrat 100 anys el passat 20 de gener, en una situació radicalment diferent de la indústria fílmica i completament deformada a la seva Itàlia que tants retrats en va fer.Des dehem volgut repassar la filmografia del director de Rimini, desgranant les seves obres magnànimes i recomanant alguna sorpresa que tot amant del cinema hauria de visualitzar un cop a la vida. Les seves obres, considerades algunes com les millors de la història del setè art, han revolucionat el cinema i influenciat multitud de cineastes al llarg de les dècades.

