Detenen un menor d'edat presumptament vinculat a la crema de contenidors d'aquest dilluns a Barcelona

Un jove menor d'edat ha estat detingut aquest dimarts a la tarda a Barcelona presumptament relacionat amb la crema de contenidors d'ahir al vespre en el marc d'una protesta per la retirada de l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra.Els Mossos d'Esquadra han explicat que el jove ha estat identificat per les immediacions de plaça Urquinaona, escenari ahir d'algun dels incendis i punt on avui s'ha convocat una nova protesta. Després d'identificar-lo els agents l'han escorcollat.La policia explica que duia un passamuntanyes, un tapaboques, unes ulleres de natació i un puny americà. El detingut serà posat a disposició de la Fiscalia de Menors aquest mateix dimarts.

