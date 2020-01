​El cava «sacseja el toro»

Els estocs de vi base ja arribaven a 69 milions de litres el mes de juliol de l'any passat, i aquest any podrien arribar als 100 milions

Teresa Jordà afirma que a l'agost es va agafar "el toro per les banyes", avui l'han "sacsejat" i que al març es veuran les solucions

Una irònica pancarta ha rebut la tarda d'aquest dimarts el mig centenar de participants en una segona cimera del cava que no ha servit, com la primera, per arribar a cap acord concret.Els pagesos han rebut els convocats per part de la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, desitjant “Feliç 1998”, ja que aquell any es van pagar 50 pessetes pel quilo de raïm, equivalent al que les grans cases van abonar la darrera verema . Com en la primera cimera del 22 d'agost de l'any passat , s'hi han sentit bones paraules i els protagonistes diuen sortir-ne “contents”.La consellera Teresa Jordà ha informat que s'han posat damunt la taula mesures, sense revelar quines tot i la insistència de la premsa, per revertir la greu crisi de preus de la passada verema. "Ens emplacem a seguir treballant", ha dit la consellera, tot recordant que la DO Cava compta "amb els millors pagesos, amb els millors elaboradors i amb un gran producte".Teresa Jordà ha reconegut que la reunió del 22 d'agost es va convocar en un moment de "cert pànic", i que aleshores es van posar damunt la taula mesures a mitjà i a llarg termini. En canvi, avui s'han tractat mesures d'"immediatesa". També recorda que "s'han fet els deures", aprovant-se el desembre passat el nou pla estratègic de la DO Cava i limitant-se a un creixement de gairebé zero, almenys pels tres anys vinents, les noves plantacions. La consellera també ha anunciat que "parlarem amb el ministeri d'Agricultura" per buscar solucions.Els assistents s'han emplaçat a una tercera cimera a principis del mes de març. La gran preocupació, però, és fer sostenible el sector equilibrant oferta i demanda, com ha dit el president de la patronal Institut del Cava, Damià Deàs. I és que els estocs de vi base ja arribaven a 69 milions de litres el mes de juliol de l'any passat, i aquest any podrien arribar als 100 milions. Damià Deàs considera que els canvis estructurals i les mesures correctores faran "més sòlid" el sector. Qui més eufòric ha sortit de la reunió ha estat el president de la també patronal Pimecava, Pere Guilera, qui es mostra convençut que "el cava conquerirà el món per segona vegada". Guilera també destaca que s'han posat les bases per encarar el futur del cava fent "un pas que no s'havia donat mai"Per la seva banda, la responsable de viticultura del sindicat agrari JARC, Isabel Vidal, destaca "la unitat" del sector exemplificada en la reunió d'avui, una unitat "sense la qual no ens en sortirem". Vidal ha recordat la importància del sector del Cava per a la vitivinicultura catalana, ja que suma més del 60% de tots els raïms del país.La consellera ha resumit la situació afirmant que l'agost passat van agafar "el toro per les banyes", que avui l'han "sacsejat" i que al març, un cop fets els deures que el sector s'ha compromès a fer, es veuran les solucions per intentar que la propera verema no es torni a repetir el que ha qualificat de "tempesta perfecta". Teresa Jordà també creu que "ara toca ser valents i no posar-nos vermells".Sigui com sigui, Joan Esteve, el president del sindicat agrari JARC a Barcelona, que és un viticultor de Sant Llorenç d'Hortons que treballa 25 hectàrees de vinyes, no s'ha mostrat gaire optimista davant la possibilitat que a la verema d'aquest any es resolgui la crisi de preus del sector. Avui lamentava que en l'últim any ha deixat d'ingressar 50.000 euros respecte el 2018.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor