Bassa reclama a l'independentisme aparcar les «batalles» per avançar

Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, ha tancat les compareixences dels presos d'aquest dimarts a la comissió d'investigació del 155. Bassa, empresonada a Puig de les Basses, ha estat la primera en posar els peus al Parlament quan passaven uns minuts de les vuit del matí, i al cap d'onze hores s'ha assegut a la sala de la compareixença. Al final de la primera intervenció, l'exconsellera ha reclamat a l'independentisme que aparqui les "batalles de postureig" per poder avançar en un moment en què la legislatura es troba penjant d'un fil per la pugna entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per l'escó de Quim Torra al Parlament.Bassa ha reivindicat l'1-O i el 3-O, i també ha relatat en primera persona els problemes que suposa el dia a dia a la presó. "L'empresonament comporta un ampli conjunt de problemàtques i riscos de diferent ordre que afecten la salut física, emocional i psíquica dels empresonats i de les seves famílies", ha indicat. "No ho dic només per mi. Ho dic per com he vist patir els cinc consellers. La presó dista molt de ser una comunitat saludable", ha remarcat la dirigent d'ERC, diputada fins el març del 2018.L'exconsellera ha considerat "imperdonable" que partits amb representació a Catalunya celebressin el 155, perquè la intervenció de l'autonomia va posar en risc la cohesió social i la igualtat d'oportunitats . Ha destacat que el projecte de la renda garantida de ciutadania va rebre el suport de tots els grups parlamentaris -un escenari que en l'actual legislatura hauria estat probablement molt més complicat- i ha glossat la tasca de la conselleria en el període 2016-2017. També ha carregat la "inacció" de l'Estat en matèria de refugiats, i ha apuntat que, com a Govern, es va fer "molt bona feina". "Només va servir per aturar polítiques socials i per intentar escapçar les institucions", ha destacat l'exconsellera, per a qui la UGT de Catalunya demanarà l'indult La dirigent d'ERC ha indicat que es van frenar 400 contractes, que més de 600 operacions de serveis es van anar allargant i va rebre cartes a la presó de persones del sector -entitats socials, bàsicament- que li relataven la situació generada pel 155. El pressupost afectat del 2018 va ser, en total, de 800 milions d'euros. "La intervenció financera va afectar principalment entitats, organitzacions i organismes receptors de transferències de crèdit de la Generalitat", ha ressaltat l'exconsellera de Treball.Bassa ha indicat que van quedar 16 milions d'euros que no podien anar als municipis fins que no hi hagués un nou conseller. Al Parlament es van aturar una desena de decrets que s'havien d'aprovar. "El 155 va afectar tota la ciutadania, fos independentista o unionista", ha assenyalat la dirigent d'ERC, que ha lamentat la "irresponsabilitat" del PP per "posar en risc la cohesió social" i també la "igualtat d'oportunitats".

