Tarragona torna a sortir al carrer 15 dies després de l’explosió: «Estem totalment en xoc»

Els danys en una botiga del barri de Bonavista de Tarragona. Foto: ACN

Edificis amb esquerdes, vidres tancats, balcons malmesos, voreres acordonades i més de 200 persones afectades. Aquesta és la imatge del barri de Bonavista quinze dies després de l' explosió de l'empresa química Iqoxe a Tarragona . Escassos mil metres els separen del polígon on es troba un dels complexos petroquímics més grans d'Europa i avui la ciutadania ha sortit al carrer per dir prou.Un miler de persones s'han manifestat per segona vegada aquest dimarts a la tarda per reclamar mesures de seguretat urgents i "visibilitzar les conseqüències, els danys i la mala gestió que es va fer de l'accident"."Estem totalment en estat de xoc. L'ensurt encara no ens ha marxat, però volem seguir lluitant perquè això no caigui en l'oblit", ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, aLa manifestació ha sortit de la plaça de la Constitució i ha recorregut els carrers del barri fins a la carretera N-340, que ha quedat tallada fins a l'entrada d'Iqoxe. A les sis i quaranta minuts, hora exacta en què es va produir l'explosió, els manifestants, amb cassoles i xiulets, han fet "sonar les sirenes que no van sonar el dia de l'explosió, quan ho haurien d'haver fet". D'aquesta manera, han exigit responsabilitats i més seguretat i han denunciat la manca de suport per part de les administracions i l'empresa.Gutiérrez, qui ha esdevingut portaveu i símbol de la lluita veïnal, assegura que, a banda dels danys materials, el més difícil de superar està sent el xoc psicològic que va suposar l’accident pels 8.500 veïns del barri de Bonavista. La unió veïnal està sent a hores d’ara, diu, l’únic suport que tenen els ciutadans i el motor que els empeny a seguir amb aquesta lluita. “Tots estem igual i a vegades ens ensorrem, però el que tenim clar és que això no pot quedar en l’oblit d’aquí a dos mesos. Demanem responsabilitat i seguretat i no només per nosaltres, sinó també per l’empresa”.Els veïns, però, també deixen clar que no es tracta d’una reivindicació en contra i que no volen fer desaparèixer el complex, sinó que aposten per una millor gestió: “No volem que aquesta empresa marxi, està aquí fa cinquanta anys i nosaltres sabem de què vivim . Gràcies a aquesta fàbrica moltes famílies del barri mengen. Ho dic alt i clar: les fabriques s’han de quedar on són i han de funcionar perquè aquí vivim d’això, però demanem més seguretat per a tots”.Ara, tots els afectats estan recopilant documentació i avaluant les conseqüències per denunciar i reclamar els danys de l'explosió. Segons expliquen, lqoxe els va facilitar el contacte de la seva empresa asseguradora perquè els enviessin les dades. En un primer moment, hi havia uns 200 veïns afectats, principalment per desperfectes en vidres, portes i finestres, però en els darrers dies els danys s'estan agreujant. En molts edificis del barri estan apareixent esquerdes i danys estructurals que no hi eren i els arquitectes municipals de Tarragona estan realitzant estudis per determinar-ne la perillositat.Per això, s'espera que els processos de reclamacions s'allarguin. Els afectats han de presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, adjuntar fotografies i informes i presentar-ho de manera conjunta "per tenir més força". "Anem tots de la mà per fer més pressió. Ara ens toca fer una feina difícil que no hem estat capaços de fer fins ara perquè encara estàvem en xoc, però estem treballant amb advocats i ajudant tots els veïns. Això no pot quedar així", conclou Gutiérrez.

