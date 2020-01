​Salut descarta el primer cas sospitós de coronavirus a Catalunya

La Xina ha enviat un total de 5.930 metges d'arreu del país a la província d'Hubei per oferir tractament als pacients del nou coronavirus, que ja ha causat 106 morts i 4.515 afectats.

En concret, 4.130 metges, dividits en 30 equips, ja han arribat a Hubei i han començat a treballar, ha puntualitzat el membre de la Comissió de Salut de la Xina Jiao Yahui, alhora que ha precisat que 1.800 més arribaran aquest dimarts.

Hubei, la regió xinesa on es troba la ciutat de Wuhan, epicentre del coronavirus, ha reportat 1.291 casos confirmats més. Pel que fa als 2.714 casos que s'han diagnosticat a tota la província, 2.567 persones es troben hospitalitzades, 563 en condició greu i 127 en condició crítica.

La Comissió de Salut d'Hubei ha comunicat aquest dimarts que els hospitals d'Hubei van rebre aquest dilluns un total de 31.934 pacients amb febre.

Les alarmes van saltar aquest diumenge després de conèixer-se que el coronavirus té un període d'incubació de 14 dies i que és contagiós abans que se'n manifestin els símptomes.

Això diferenciaria radicalment el nou virus del SARS o síndrome respiratòria aguda greu que va sorgir a la Xina el 2002 i que va causar la mort de més de 700 persones arreu del món. El SARS no era asimptomàtic, per la qual cosa era més fàcil localitzar-ne possibles contagiats.

Les autoritats de la Xina sospiten que unes 5.794 persones podrien ser portadores del virus, que es va identificar per primera vegada al desembre.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha descartat que el pacient de 33 anys procedent de Wuhan i ingressat a l'hospital Clínic sigui portador del coronavirus.L'home, que patia símptomes relacionats amb l'epidèmia des d'aquest dilluns, ha entrat al centre mèdic aquest mateix dimarts. Després de les proves que se li han realitzat al laboratori de suport de vigilància epidemològica, els professionals sanitaris han descartat el seu cas.Divendres passat, el Ministeri de Sanitat ja va descartar definitivament un altre cas sospitós d'una passatgera xinesa arribada a Barcelona . La dona, procedent de Wuhan -una de les regions que es troba aïllada pel brot-, viatjava en un vol amb destí a la capital catalana quan va començar a fer febre. L'avió, que s'havia enlairat des de Shangai, va fer llavors una escala a Amsterdam i allà se li van practicar unes primeres proves que van descartar símptomes infecciosos. A Barcelona només es va acabar de confirmar el diagnòstic.El nou coronavirus (2019-nCoV) que està causant un brot de pneumònia a la Xina i altres països asiàtics es transmet principalment a través de gotes d'aire, però el contacte físic és una altra via de propagació, segons han explicat les autoritats sanitàries xineses.Aquesta informació ha estat revelada aquest dimarts per la Comissió Nacional de Salut de la Xina, en una actualització del pla per al diagnòstic i tractament del coronavirus. En comparació amb la versió anterior, el pla afegeix noves característiques epidemiològiques del virus.Les autoritats sanitàries han confirmat el primer contagi de el nou coronavirus (2019-nCoV) a Alemanya, un home de 33 anys que es va contagiar, durant un curs de capacitació de la seva empresa a la ciutat de Stockdorf, d'una companya xinesa, que va viatjar des Xangai. Així, aquest es converteix en el primer cas a Europa en què la infecció es va produir fora de la Xina. Abans del seu viatge a Alemanya, la dona havia rebut a Xangai la visita dels seus pares, que procedien de la ciutat.

