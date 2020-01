La JEC amenaça Ponsatí de deixar vacant el seu escó si no va a Madrid dijous

La Junta Electoral Central (JEC) ha tornat a citar Clara Ponsatí a Madrid, aquest dijous 30 de gener, perquè acati presencialment la Constitució, i l'amenaça de deixar vacant el seu escó a l'Eurocambra si no s'hi presenta. Ponsatí, exiliada a Escòcia, ja estava citada aquest dimarts a Madrid, i no hi ha acudit.En un acord pres aquest dimarts, l'àrbitre electoral ha argumentat que el cas dels també exiliats Carles Puigdemont i Toni Comín, que exerceixen d'eurodiputats sense haver fet aquest tràmit, "no pot servir de fonament" per obviar el requisit que estableix l'article 224.2 de la llei electoral (LOREG) sobre l'acatament constitucional.Segons la JEC, aquest requisit serà aplicable fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) o els tribunals estatals el declarin "inaplicable". La JEC va proclamar Ponsatí eurodiputada electa en un acord de dijous 23 de gener i la va citar aquest dimarts a les 13.30 h per jurar o acatar la Constitució juntament amb quatre nous eurodiputats més que li corresponen a Espanya després del Brexit.L'àrbitre electoral reconeix que Ponsatí gaudeix d'immunitat des que va ser proclamada, en els termes de la sentència del TJUE sobre Oriol Junqueras , però considera que "això no exclou que hagi de complir el requisit d'acatament constitucional establert en l'article 224.2, ni que pugui exigir la seva realització mitjançant procediment diferents dels establerts legalment". Sobre Ponsatí pesa una ordre de detenció europea.La JEC l'adverteix que en el cas de no presentar-se per acatar la Constitució "haurà de declarar-se vacant provisionalment aquest escó fins que es compleixi aquest requisit".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor