Una vintena d'artistes de música urbana internacionals i catalans, en la primera edició del festival Maleducats

Rosa Boladeras, Damià Rodriguez i Ixent Sampietro a la presentació de la primera edició del Maleducats. Foto: Marc Solé

L'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm ha acollit aquest dimarts la presentació del Maleducats, el primer festival internacional de música urbana a Catalunya , que tindrà lloc a Terrassa el 9 de maig. L'acte ha estat encapçalat per Lildami –àlies de Damià Rodriguez-, cantant terrassenc i director artístic del festival; Ixent Sampietro, mànager de l'artista, i Rosa Boladeras, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa.Maleducats comptarà amb més d'una vintena de cantants, internacionals i catalans. El cartell, que s'ha destapat del tot durant l'acte, per a Damià Rodriguez és "divers, curiós i difícil de repetir", ja que ha explicat, s'hi pot sentir representat un públic molt ampli. Quant als artistes convidats al certamen, alguns presents a la presentació, el cantant ha mostrat la seva profunda admiració per molts d'ells i no ha dubtat a dir-los: "Maleducats és casa vostra".La masia Els Bellots serà l'emplaçament de l'esdeveniment, que promet més de 12 hores de concerts, grafitis, zona de relax i foodtrucks, els quals per Rodriguez conformaran una experiència "molt completa, més enllà de la música". Per a l'artista, Terrassa necessitava un festival destinat a la gent jove i s'ha mostrat convençut que "posarà la tercera ciutat de Catalunya al mapa" pel que fa al gènere urbà, també conegut com a trap. A més, ha celebrat que s'hagin venut entrades lluny de les fronteres catalanes.El gran representant de la música urbana argentina, Wos, serà el cap de cartell de la primera edició, que comptarà amb 31 Fam, els pioners del panorama català Pawn Gang, i noms com Moonkey, Tremenda Jauria, Kyotto, Esbabyface, Space Surimi, Leby, Fran Laoren, Xavibo, Flashy Ice Cream, Lil Russia i Lauren Nine. Així doncs, el certamen comptarà amb la presència d'artistes internacionals però també catalans, tant emergents com consolidats. Consulta aquí tot el cartell del Maleducats 2020. El mànager del cantant, per la seva banda, ha assegurat que ara com ara ja s'han exhaurit el 70% de les 5.000 entrades que preveu l'aforament de l'espai i es venen a un preu de 25 euros. Sampietro ha volgut deixar clar que la irreverència del gènere urbà no significa mala educació, i ha destacat que els assistents s'hi sentiran "lliures, protegits i com a casa".Boladeras, per la seva part, ha manifestat la seva satisfacció per la materialització del projecte, el qual ha definit com a "autèntic regal i una sort" per a Terrassa. La regidora ha anunciat que el festival, que comptarà amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat, serà una de les primeres activitats relacionades amb el segell GAS (gènere, accessibilitat, sostenibilitat), amb què la ciutat vol lluitar contra l'exclusió social, l'homofòbia i el canvi climàtic.D'aquesta manera, durant el transcurs del festival, l'espai comptarà amb un punt lila, una taula informativa per a donants de sang i teixits i un taller de composició per a persones en risc d'exclusió social, entre d'altres. D'aquesta manera, Boladeras ha reivindicat el paper de la cultura citant a Federico García Lorca: "L'home ha de menjar, però també ha de saber", per afegir que el Maleducats és un festival "sensibilitzat".

